Sahte içkide 'Sucu' operasyonu! Kabus sürüyor... Damacananın içinde resmen zehir yapmışlar

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçak ve sahte içkiden kaynaklanan ölümlerin artması üzerine çalışma başlattı.

Fetihtepe Mahallesi'nde su satılan bir dükkanda sahte içki üretildiğini belirleyen ekipler, adrese düzenledikleri operasyonda iş yeri sahibi Y.K'yi (53) gözaltına aldı.

72 LİTRE YAKALANDI

İş yerinde bir süre arama yapan polis ekipleri, 5 adet bidon içerisinde metil alkol, 3 adet 15 litrelik damacana içerisinde sahte içki, 5 adet 0,5 litrelik şişe içerisinde metil alkol, 15 adet farklı boyut ve markalarda şişelenmiş sahte içki, 8 adet tatlandırıcı yağ olmak üzere toplamda 72 litre sahte içki ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Tutuklananların sayısı 11'e yükseldi.

Öte yandan dükkan belediye ekiplerince mühürlendi.

7 MEKANA İDARİ İŞLEM YAPILDI

İçkili mekanlarda dün saat 22.30 sıralarında yapılan denetimlerde ise 24 işletme kontrol edildi. Denetimlerde 1 işletme, ruhsatsız faaliyet göstermesinden dolayı mühürlendi ve işyeri sahibine 'mühür fekkinden' adli işlem başlatıldı. 3 işletmeye TADAB belgesi olmadan içki satması nedeniyle idari işlem yapıldı. İçkilere ise ilçe tarım ekipleri tarafından el konuldu. 2 işletmeye de canlı müzik yayın belgesi olmadan müzik yayını yaptığı için idari işlem yapıldı. 1 işletmeye ise mesul müdür belgesi olmadığı için idari işlem uygulandı.

(AA) (DHA)