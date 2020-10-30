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Sahte içkiden 29 kişinin öldüğü Adana’da bu yıl ölüm olmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 11:03 | Son Güncelleme

Adana’da sahte içkiden geçen yıl 29 kişi hayatını kaybederken, polisin 101 operasyonda 125 bin 161 litre sahte içki ele geçirmesiyle bu yıl hiç ölüm olmadı.Türkiye genelinde son bir ayda sahte içkiden 89 kişi hayatını kaybederken geçen yıl sahte içkiden 29 kişinin hayatını kaybettiği Adana’da hiç ölen olmadı.Sahte içkiden ölüm görülmemesinde, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 10 ayda 101 operasyon yaparak 125 bin 161 litre sahte içki ele geçirmesinin etkisi oldu.10 ayda yapılan operasyonlarda 100 zanlı gözaltına alınırken, bu kişilerden 3’ü tutuklandı.

Adana’da sahte içkiden geçen yıl 29 kişi hayatını kaybederken, polisin 101 operasyonda 125 bin 161 litre sahte içki ele geçirmesiyle bu yıl hiç ölüm olmadı.
Türkiye genelinde son bir ayda sahte içkiden 89 kişi hayatını kaybederken geçen yıl sahte içkiden 29 kişinin hayatını kaybettiği Adana’da hiç ölen olmadı.
Sahte içkiden ölüm görülmemesinde, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 10 ayda 101 operasyon yaparak 125 bin 161 litre sahte içki ele geçirmesinin etkisi oldu.
10 ayda yapılan operasyonlarda 100 zanlı gözaltına alınırken, bu kişilerden 3’ü tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
2019 yılının tamamında ise 85 bin 407 litre sahte içki ele geçirilmişti.

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