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  4. Sahte içkiden 7 kişinin öldüğü Kırıkkale’de 2 şüpheli serbest bırakıldı

Sahte içkiden 7 kişinin öldüğü Kırıkkale’de 2 şüpheli serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2020 20:09 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 11 kişiden 7’sinin hayatını kaybettiği olayda adliyeye sevk edilen 2 şüpheli serbest bırakıldı.Kırıkkale’de yüzey temizleyicisi olarak kullanılan dezenfektana etil alkol ile içki aroması katılarak üretilen sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 11 kişiden 7’si hayatını kaybetti.

Sahte içkiden 7 kişinin öldüğü Kırıkkale’de 2 şüpheli serbest bırakıldı

Kırıkkale’de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 11 kişiden 7’sinin hayatını kaybettiği olayda adliyeye sevk edilen 2 şüpheli serbest bırakıldı.
Kırıkkale’de yüzey temizleyicisi olarak kullanılan dezenfektana etil alkol ile içki aroması katılarak üretilen sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 11 kişiden 7’si hayatını kaybetti. Kendi hazırladıkları sahte içkiden zehirlenen ve 2 gündür tedavi gördükleri hastaneden taburcu edilen Ö.Ö. ile S.Ü., sabah saatlerinde emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kırıkkale Adliyesine sevk edilen 2 şüpheli serbest bırakıldı.

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