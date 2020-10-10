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Sahte içkiden 7 kişinin öldüğü olayda 2 şüpheli adliyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2020 17:35 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 11 kişiden 7’sinin hayatını kaybettiği olayda gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi.Kırıkkale’de yüzey temizleyicisi olarak kullanılan dezenfektana etil alkol ile içki aroması katarak üretilen sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 11 kişiden 7’si hayatını kaybetti.

Kırıkkale’de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 11 kişiden 7’sinin hayatını kaybettiği olayda gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi.
Kırıkkale’de yüzey temizleyicisi olarak kullanılan dezenfektana etil alkol ile içki aroması katarak üretilen sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 11 kişiden 7’si hayatını kaybetti. Kendi hazırladıkları sahte içkiden zehirlenen ve 2 gündür tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen Ö.Ö. ile S.Ü. sabah saatlerinde emniyete götürüldü. Burada alınan ifadelerin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, kent genelinde geniş çaplı başlatılan operasyonların devam ettiği bildirildi.

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