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Sahte içkiden bir ölüm daha

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2019 16:55 | Son Güncelleme

Adana’da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan bir kişi daha hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, geçen hafta evinde rahatsızlanan Adem Durmuz, ailesi tarafından Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesine götürüldü.

Sahte içkiden bir ölüm daha

Adana’da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan bir kişi daha hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, geçen hafta evinde rahatsızlanan Adem Durmuz, ailesi tarafından Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesine götürüldü. Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan Durmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adem Durmaz’ın yakınları acı haberi alınca hastane bahçesinde gözyaşı döküp ağıt yaktı. İçkisini her zaman evinde yaptığı öğrenilen Durmaz’ın her zaman aldığı yerde kalmadığı için başka yerden satın aldığı alkolün metil alkol olduğu anlaşıldı. Durmaz’ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırırldı.
1 Temmuz’dan bugüne Adana’da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükseldi.

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