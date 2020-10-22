HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sahte içkiden ölen Gazi Davası sanığı Tekirdağ’da defnedildi

Sahte içkiden ölen Gazi Davası sanığı Tekirdağ’da defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 17:55 | Son Güncelleme

İstanbul’da sahte içki kullandığı iddiasıyla hayatını kaybeden Gazi Davası sanığı Mehmet Gündoğan Tekirdağ’da defnedildi.Sahte içki nedeniyle ölüm vakaları her geçen gün artıyor.

Sahte içkiden ölen Gazi Davası sanığı Tekirdağ’da defnedildi

İstanbul’da sahte içki kullandığı iddiasıyla hayatını kaybeden Gazi Davası sanığı Mehmet Gündoğan Tekirdağ’da defnedildi.

Sahte içki nedeniyle ölüm vakaları her geçen gün artıyor. İstanbul Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde sahte içki kullandığı iddiasıyla hayatını kaybeden Mehmet Gündoğan hastaneye kaldırıldı. Bir süre yoğun bakımda kaldığı öğrenilen Gündoğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 61 yaşındaki Mehmet Gündoğan’ın cenazesi Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine getirildi. Şarköy İlçe Mezarlığı’na defnedilen Gündoğan’ın Gazi Davası’nın polis memuru sanıklarından olduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gerçek ortaya çıktı! Gerçek ortaya çıktı!
Binlerce boşanmış çifti ilgilendiriyor! Yeni nafaka düzenlemesiBinlerce boşanmış çifti ilgilendiriyor! Yeni nafaka düzenlemesi
Memur olmak için 2020 KPSS puanı kaç olmalı?Memur olmak için 2020 KPSS puanı kaç olmalı?
En Çok Okunan Haberler
İstenen ceza belli oldu
İstenen ceza belli oldu
Akılalmaz olay! Anlaştığı kadınla ilişkiye girerken gelenler...
Akılalmaz olay! Anlaştığı kadınla ilişkiye girerken gelenler...
Skandal! Ermenistan ordusu Serdar Ortaç’ı 'öldürdü'
Skandal! Ermenistan ordusu Serdar Ortaç’ı 'öldürdü'
Kritik faiz kararı açıklandı
Kritik faiz kararı açıklandı
Mide bulandıran olay! 13 yaşındaki kıza bu mektubu yazdı
Mide bulandıran olay! 13 yaşındaki kıza bu mektubu yazdı
Tartışma yaratan görüntüler: Elini cinsel organına götürdü
Tartışma yaratan görüntüler: Elini cinsel organına götürdü
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Bomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyor
Bomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyor
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü
Erdoğan'dan kritik görüşme
Süresiz nafaka kalktı mı? Ömür boyu nafaka ne zaman kalkacak? Yeni nafaka düzenlemesi son dakika gelişmesi
Binlerce boşanmış çifti ilgilendiriyor! Yeni nafaka düzenlemesi
Son dakika! HDP Diyarbakır il eş başkanları gözaltına alındı
HDP Diyarbakır il eş başkanları gözaltına alındı
Kızı Şeyma Yıldız'ı öldürmüştü! Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Kızı Şeyma'yı öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet
Kayseri'de iğrenç olay! Kızına 12 yıl cinsel istismarda bulunan babaya 48 yıl hapis
Kızına 12 yıl cinsel istismarda bulundu! 48 yıl hapis cezası
Meteoroloji'den pus uyarısı
Meteoroloji uyardı! Bu saatlere dikkat
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.