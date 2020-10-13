Sahte içkiden ölenlerin sayısı 44'e yükseldi

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir'de sahte alkollü içki nedeniyle 18 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 20'den fazla kişinin de tedavi gördüğünü açıkladı. Aşkın, "Ölümler, muhtemelen etil alkolün içine karıştırılmış metil alkolden kaynaklanıyor. Laboratuvar sonuçları da bunu gösteriyor" şeklinde konuştu.

İstanbul'da çeşitli ilçelerde sahte alkol zehirlenmesinden hastaneye kaldırılan altı kişi daha hayatını kaybetti. Dün de Kartal'da bir kişi yine sahte alkollü içkiden yaşamını yitirmişti. İstanbul genelinde ölü sayısı yediye çıkarken, zehirlenen ve hayati tehlikesi bulunan 10 kişinin ise çeşitli hastanelerde tedavisi sürüyor.

Alkollü içki zehirlenmesine bağlı olarak ölümlerin artması üzerine Emniyet birimleri tarafından farklı illerde operasyonlar düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, operasyonlarda yakalanan 58 şüpheliden yedisinin tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada, "Olaylarla ilgili Emniyet birimlerimizce yapılan operasyonlar neticesinde yakalanan 58 şüpheliden 7’si tutuklanmıştır" denildi. "Yaşanan ölüm olaylarına sebebiyet veren sahte etil alkollerin kaynağının tespiti" için Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İzmir, Mersin ve İstanbul'da iki depoya Pazartesi günü operasyon düzenlendiği belirtilerek, "Yapılan aramalarda 10 bin 505 litre etil alkol, bin 550 adet boş bidon, bin adet kapak, 3 adet içki üretim makinası ve çok sayıda sahte etil alkol etiketi ele geçirilmiştir" ifadesi kullanıldı. Olaylarla ilgili olarak beş şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Birimlerince ölüm olayları sonrasında 5-11 Ekim tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 16 bin 737 litre etil alkol, 3 bin 253 litre ile 2 bin 495 şişe sahte alkollü içki ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca yapılan araştırmalar ve elde edilen bulgular sonucunda, "marketlerde satılan ve dezenfektan olarak kullanılan etil alkol bazlı yüzey temizleyici sıvılara, içki aromaları karıştırmak suretiyle içilmesinden dolayı zehirlenme vakalarının yaşandığının anlaşıldığı" ifade edildi.

DHA,ANKA/JD,BK

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