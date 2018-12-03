Sahte içkiden ölüm davasında Adli Tıp raporu geldi

Mehmet CANDAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, sattığı sahte rakıdan içen Hasan Evren (57) ve Mehmet Taktakoğlu'nun (67) ölümlerinden sorumlu tutulan tutuksuz sanık Veysel G.'nin (69) yargılanmasına devam edildi. Adli Tıp Kurumu'ndan istenilen raporun geldiği davanın duruşması, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle getirilen ve tedaviye alınan 4 kişiden Hasan Evren ile Mehmet Taktakoğlu, birer gün arayla yaşamlarını yitirdi. Polis, Evren ve Taktakoğlu'nun ölümlerine neden olan sahte rakıyı sattığı ileri sürülen Veysel G.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde kimseyi öldürmek gibi bir niyetinin olmadığını, alkollü içkiyi içmek için ürettiğini söylediği öğrenilen Veysel G. hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan dava açıldı.

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın bugünkü duruşmasına tutuksuz sanık Veysel G. ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumu'ndan istenilen raporun kendilerine ulaştığını bildirdi. Mahkeme başkanının okuduğu raporda "Bir litrelik pet şişe içindeki sıvının, içilecek miktara ve içen kişinin özelliklerine göre metil alkol (metanol) zehirlenmesine yol açarak ölüme neden olabileceği" bildirilerek, alkollü içki ile etil alkol yazan sıvının içilmesi halinde metil alkol zehirlenmesine neden olmayacağı ifade edildi. Veysel G.'nin avukatı da davanın başından bu yana yaptıkları savunmaları raporun desteklediğini belirterek, müvekkilinin suçsuz olduğunu öne sürdü. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

