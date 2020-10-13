HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sahte içkiden yoğun bakıma kaldırıldı

Sahte içkiden yoğun bakıma kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 15:08 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen bir kişi yoğun bakıma kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre, Kapaklı ilçesinde yaşayan Cüneyt K.

Sahte içkiden yoğun bakıma kaldırıldı

Tekirdağ’da sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen bir kişi yoğun bakıma kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kapaklı ilçesinde yaşayan Cüneyt K. (54) rahatsızlanınca, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yapılan kontrolde Cüneyt K.’nin sahte içkiden zehirlendiği tespit edildi. Tedavisi süren 54 yaşındaki adam yoğun bakıma kaldırılırken, Cüneyt K.’nin iş yerinde yapılan aramada bidonlar içerisinde sahte içki bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Metil alkol zehirlenmesi belirtileri!Metil alkol zehirlenmesi belirtileri!
Mahmut Şen'in cezası onandıMahmut Şen'in cezası onandı
En Çok Okunan Haberler
Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'
Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'
Olay yaratan Öcalan iddiası: Televizyona çıkıp, çağrı yapacak
Olay yaratan Öcalan iddiası: Televizyona çıkıp, çağrı yapacak
'Türk erkeklerinin tacizlerinden...'
'Türk erkeklerinin tacizlerinden...'
Polis otosunda yaptıkları 'pes' dedirtti
Polis otosunda yaptıkları 'pes' dedirtti
'Beni komşumla aldatıyor' deyip karısının kafasını kesti
'Beni komşumla aldatıyor' deyip karısının kafasını kesti
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Diğer Haberler
Terör örgütü PKK'nın Sincar'daki kampları görüntülendi
Terör örgütü PKK'nın Sincar'daki kampları görüntülendi
Babasını öldürüp intihar etti
Babasını öldürüp intihar etti
Bu hastalık dünyada sadece 4 ailede var: Uzaylıya bakar gibi bakıyorlar
Bu hastalık dünyada sadece 4 ailede var: Uzaylıya bakar gibi bakıyorlar
Kocaeli'de korkunç kaza! Otobüs içindeki yolcular böyle savruldu
Otobüs içindeki yolcular böyle savruldu
Mahkemeden Enis Berberoğlu kararı
Mahkemeden Enis Berberoğlu kararı
Güreşçi genç, sosyal medyadan veda yazısı paylaşıp intihar etti
Sosyal medyadan veda edip canına kıydı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.