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Sahte içkileri "su" gibi satmışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 09:50 | Son Güncelleme

İzmir'de bir büfe ve ticari araçta yapılan aramada yarım litrelik pet su şişesine doldurularak paketlenmiş sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'de düzenlenen operasyonda yarım litrelik pet su şişelerine doldurularak 6'lı ambalajlar şeklinde paketlenmiş halde sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, Konak'ta bulunan bir büfede sahte içki satışı yapıldığı tespit edildi.

Büfede ve park halinde ticari araçta yapılan aramada, 157 litre sahte rakı ve 191 litre sahte votka ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Şerafttin K, Haydar M. ve Hakan M.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Bu arada, zanlıların sahte içkileri, yarım litrelik pet şişelere doldurarak 6'lı ambalajlarla paketleyip satışa sundukları anlaşıldı.

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