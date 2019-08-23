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Sahte içkiyi plastik su şişelerine gizlemişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 14:44 | Son Güncelleme

Sahte içkiyi plastik su şişelerine gizlemişler

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, plastik su şişelerine gizledikleri sahte içkiyi piyasaya sürmeye hazırlandıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mucur ilçesi yakınlarındaki bir evde sahte içki imalatı yaparak piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Müstakil ikamet bölgesinde dolaşan iki kişiyi takibe alan ekipler, aynı eve girip çıkan H.Ş. ve O.Ç'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ellerindeki çantalarda yapılan aramada, 500 mililitrelik plastik şişelere konulmuş halde 2,5 litre sahte içki ele geçirildi.

Zanlıların ikametlerinde de farklı ebatlardaki su şişelerinde toplam 32,5 litre kaçak yollarla üretilmiş içki ve içki yapımında kullanılan malzeme bulundu.

Şüphelilerin sahte içki doldurulmuş su şişelerinin taşınması için yaşı küçük 2 çocuğu kullandıkları da tespit edildi.

H.Ş ve O.Ç'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kırşehir

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