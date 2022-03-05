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Sahte içkiyle ilgili Yargıtay'dan emsal karar! Damacanadaki sahte içki 'ticari' kabul edildi

05.03.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahte içkiyle ilgili Yargıtay 7. Ceza Dairesinden emsal niteliğinde bir karar geldi. 2 damacanadaki 38 litre sahte içki ile bir içki markasına ait logo, şişe kapağı ve rakı imalatında kullanılan katı anasonun sahibine verilen beraat kararını bozan Yargıtay, ele geçirilen içki miktarının ticari amaçlı olduğuna karar verdi.

Sahte içkiyle ilgili Yargıtay'dan emsal karar! Damacanadaki sahte içki 'ticari' kabul edildi

Sahte içki kararı... Yargıtay, yolcu otobüsünde ele geçirilen 2 damacana sahte rakıyla ilgili sanık hakkında verilen beraat kararını bozarak, ele geçirilen içki miktarının ticari amaçlı olduğuna karar verdi.

38 LİTRE SAHTE RAKI ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Dairenin kararına göre, 10 Şubat 2016'da Aydın'dan İzmir istikametine giden yolcu otobüsünün bagajında yapılan aramada, yolculardan birine ait olduğu belirlenen 19 litrelik 2 damacanada 38 litre sahte rakı ile bir rakı markasına ait 238 logo, şişe kapağı ve rakı imalatında kullanılan katı anason ele geçirildi.

MAHKEME BERAAT KARARI VERDİ

Hakkında işlem yapılan ve "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçundan Aydın 1. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan sahte rakının sahibi yolcunun, üzerine atılı suçtan beraatine karar verildi.

YARGITAY DEVREYE GİRDİ

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 7. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin hükmünün yasaya aykırı olduğuna kanaat getirerek, kararı bozdu.

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Dairenin kararında, sanıktan ele geçirilen 38 litre kaçak alkollü içkinin miktar itibarıyla ticari miktar ve mahiyette olduğu kaydedildi. Dava konusu olayda, sanığın mahkumiyeti yerine, yerinde olmayan gerekçeyle beraatine karar verildiği ifade edilen kararda, yerel mahkeme hükmünün oy birliği ile bozulmasına karar verildiği belirtildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Yargıtay sahte içki
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