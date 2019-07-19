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Sahte içkiyle mücadele sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 11:06 | Son Güncelleme

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle son bir ayda 20 kişinin hayatını kaybetmesi, sahte içkideki tehlikeyi bir kez daha gündeme getirdi - Bu içkilerin neden olduğu acı olayların yaşanmaması için yürütülen çalışmalar ise hayat kurtarıyor - Polis ve jandarma ekiplerince ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda yıl başından bu yana 34 bin 203 litre ve 26 bin 205 şişe sahte içki, 32 bin 794 litre ve 17 bin 561 şişe etil alkol ile 7 bin 50 litre metil alkol ele geçirildi

İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - Ölümlere neden olan sahte içkiyle mücadele kapsamında yıl başından bu yana ülke genelinde yürütülen çalışmalarda 34 bin 203 litre ve 26 bin 205 şişe sahte içki, 32 bin 794 litre ve 17 bin 561 şişe etil alkol ile 7 bin 50 litre metil alkol ele geçirildi.

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle son bir ayda 20 kişinin hayatını kaybetmesi, sahte içkideki tehlikeyi de bir kez daha gündeme getirdi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, sahte ve kaçak içkide maliyeti düşürmek için etil alkol yerine metil alkol kullanılıyor. Tarımsal ürünlerin damıtılmasıyla elde edilen etil alkolün dörtte bir fiyatına alınabilen metil alkol, odun, kömür hatta doğalgaz damıtılarak elde ediliyor. İçerikteki farklı aroma ve boyalar da ayrıca tehlike oluşturuyor.

Metil alkol tüketenlerde göze giden beyin sinirlerinin tahribatı sonucu görme kaybı, beynin belli bir bölgesinde hasar oluşması nedeniyle yürümede zorluk, hareket kabiliyetini kaybetme ve anormal düşünce bozuklukları gibi problemler ortaya çıkıyor.

Bilinçsiz hareketler, baş dönmesi ve uyku hali ile kendini gösteren metil alkol zehirlenmeleri ölümle sonuçlanabiliyor.

Sahte içkiye karşı yürütülen mücadele ise bu tehlikeler nedeniyle hayat kurtarıyor.

Polis ve jandarma ekipleri bu yıl ülke genelinde sahte içki imalatı ve kullanımına yönelik çok sayıda operasyon düzenlerken Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri de içki satışları ile işletmelerin gıda güvenliği açısından uygunluğunu denetlendi.

- Operasyonlar

Bu yılın başından bu yana yürütülen çalışmalarda 34 bin 203 litre ve 26 bin 205 şişe sahte içki, 32 bin 794 litre ve 17 bin 561 şişe etil alkol ile 7 bin 50 litre metil alkol ele geçirildi. Sahte içki ve bu içkilerin yapımında kullanılan alkol çeşitleri en fazla bulunduğu iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Gaziantep, Mersin, Adana ve Muğla yer aldı.

Bu yıl tek seferde en fazla sahte içkinin ele geçirildiği operasyon Gaziantep'te yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü 13 Temmuz'da, batı illerinden kente yüklü miktarda sahte içki geleceği ihbarı üzerine otoban gişelerinde durdurulan tırda 22 bin 239 litre sahte içki ele geçirildiğini duyurdu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, haziran ayında yapılan tek operasyonda 6 bin 890 şişe sahte ve kaçak içki yakalandı.

Sahte içki şebekesine İzmir'de de ağır darbe vuruldu. Kentte 10 Temmuz'da sahte içki şebekesine düzenlenen operasyonda 23 bin 430 litre etil alkol, 239 litre açık içki, 241 şişe sahte içki, 14 bin 764 mililitre anason, 9 bin 986 mililitre aroma yağı, bin 394 mililitre viski kiti, 338 etiket, 18 bin 900 sahte bandrol, 800 kapak, bin 80 boş şişe, içki üretiminde kullanılan 1 tank ele geçirildi.

Mersin'de 27 Şubat'ta iki adreste yapılan aramalarda sahte içki yapımında kullanılan 12 bin 47 şişe etil alkol bulundu.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 14 Şubat'ta bir imalathaneye düzenlenen baskında 6 bin 250 litre metil alkol ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
alkol etil SAHTE şişe

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