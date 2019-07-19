Sahte içkiyle mücadele sürüyor

İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - Ölümlere neden olan sahte içkiyle mücadele kapsamında yıl başından bu yana ülke genelinde yürütülen çalışmalarda 34 bin 203 litre ve 26 bin 205 şişe sahte içki, 32 bin 794 litre ve 17 bin 561 şişe etil alkol ile 7 bin 50 litre metil alkol ele geçirildi.

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle son bir ayda 20 kişinin hayatını kaybetmesi, sahte içkideki tehlikeyi de bir kez daha gündeme getirdi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, sahte ve kaçak içkide maliyeti düşürmek için etil alkol yerine metil alkol kullanılıyor. Tarımsal ürünlerin damıtılmasıyla elde edilen etil alkolün dörtte bir fiyatına alınabilen metil alkol, odun, kömür hatta doğalgaz damıtılarak elde ediliyor. İçerikteki farklı aroma ve boyalar da ayrıca tehlike oluşturuyor.

Metil alkol tüketenlerde göze giden beyin sinirlerinin tahribatı sonucu görme kaybı, beynin belli bir bölgesinde hasar oluşması nedeniyle yürümede zorluk, hareket kabiliyetini kaybetme ve anormal düşünce bozuklukları gibi problemler ortaya çıkıyor.