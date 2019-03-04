Sahte icra müdürü gerçek icra müdürünü bile dolandırdı

Adana merkezli 7 ilde kendilerini icra müdürlüğünden arıyor gibi gösterip kamu kurum çalışanları ve müdürlerinden 550 bin lira dolandırdığı ileri sürülen 2’si kadın 29 zanlı adliyeye sevk edilirken, çete liderinin kendisini icra müdürü gibi gösterip gerçek icra müdürünü bile dolandırdığı iddia edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kendilerini icra müdürlüğünden arıyor gibi gösterip kamu kurum çalışanları ve müdürlerine icradaki araçları daha ucuza satıyor gibi gösterip dolandıran bir çetenin olduğu bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında dolandırıcılık çetesinin Ali Ç. isimli bir lideri olduğu ve çeteyi İzmir’den yönettiği de belirlenince, örgüt teknik ve fiziki takibe alındı.

Yapılan takip sonucunda iddiaya göre çetenin ağına kamu kurum çalışanları ve müdürlerini taktığı tespit edildi. Telefonuna ulaştıkları, emniyet, asker, hastane, adliye, cezaevi gibi kamu kurumlarını aradıkları belirlendi. Zanlıların dolandırmak için aradıklarında il merkezine en uzak ilçe icra müdürü ismi verdikleri bu nedenle de kimsenin şüphelenmemesini sağladıkları öğrenildi. Zanlıların her kuruma göre de konuşma hazırladıkları polisi ve askeri aradıkları zaman, "Ben ilçe icra müdürü icradan satılık araç var hakime hanım önceliği kamu kurumlarına, kamu kurumları arasında da dağda, şehirde cefakarca vatan için çalışan ve gerektiğinde canını bile veren polis ve askere verilmesini istedi. Bu nedenle önce sizi aradık çok uygun 40 bin liraya bir otomobil var size indirim yapacağız, eğer kaparo yerine paranın hepsini verirseniz yüzde 6 daha indirim yapacağız" diyerek subay, astsubay, uzman çavuş, polis ve komiser dolandırdıkları öğrenildi. Ayrıca hastaneleri de ayarak bu kez, "İcra müdürlüğünden arıyoruz icradan otomobil satılık hakime hanım önce vatandaşa derman olan sağlık personeline vermemizi istedi" diyerek iki başhekim, çok sayıda doktor ve hemşireyi dolandırdıkları belirlendi. Bunların yanı sıra zanlıların cezaevini arayarak bir cezaevi müdürünü, bir ilin icra müdürünü arayıp icra müdürü olduğunu söyleyip, "40 bin liralık icradan satılık otomobil var. Hakime hanım önceliğin icra müdürlüklerine verilmesini istedi. Size personel indirimi yapacağız, siz de bilirsiniz ki kaparo yerine paranın tamamını verirseniz yüzde 6 daha indirim yapacağız" diyerek icra müdürünü bile dolandırdığı saptandı.