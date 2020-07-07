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Sahte iddia kuponuyla 175 bin lira dolandırdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2020 12:12 | Son Güncelleme

Mersin merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, kazanılmış görünümlü sahte ’iddia’ kuponu düzenleyerek sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı. 4 kişinin aranması sürerken, şahısların bu yolla bugüne kadar 175 bin lira dolandırdıkları belirlendi.

Sahte iddia kuponuyla 175 bin lira dolandırdılar

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da yaşayan G.K. isimli vatandaş, sosyal medya üzerinden kendisiyle irtibata geçen bir kişi tarafından kazanılmış görünümlü sahte iddia kuponu yöntemiyle 175 bin lira dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliği tespit edilen şüpheli ile ilişkisi bulunan kişilerin sosyal medya hesaplarını takibe aldı.

Yaklaşık 6 ay süren teknik takip ve incelemede şüphelilerin, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya araçlarını kullanmak suretiyle kazanma garantili yasal iddia kuponu yaptıklarına dair ilan verdikleri, ardından özel mesajla iletişim kurdukları vatandaşlardan photoshop programı ile kazanmış gibi hazırladıkları sahte kuponlar üzerinden paranın vergisi adı altında para talep ederek dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Ülke genelinde çok sayıda kişinin bu şekilde dolandırıldığını tespit eden polis, elde edilen bilgiler doğrultusunda Mersin merkezli Gaziantep, Bitlis ve Çanakkale’de şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, suç örgütünün müşteri temsilcisi rolünde olan 2 bayan şahıs ile birlikte 10 kişi gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, sahte iddaa kuponları ve bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürerken, hakkında yakalama kararı bulunan 4 kişinin ise aranmasına devam ediliyor.

İHA

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