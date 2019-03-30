Sahte ihbar ile ölüme yol açan CoD oyuncusu 20 yıl hapis yatacak!

Yargılanmasına iki yıldır devam edilen Barriss'e verilen ceza belli oldu. Bölge mahkemesi, Barriss'i 20 yıl hapisle cezalandırdı. Barriss'in suçları ise genel olarak yaptığı sahte ihbarları kapsıyor. Ancak cezanın boyutunu arttıran tabii ki ölümle sonuçlanan son sahte ihbar.

2017 yılında meydana gelen olayda, Call of Duty: WWII oynadığı sırada Shane Gaskill isimli başka bir oyuncuyla anlamsız bir tartışmaya giren Tyler Barriss, restleşme sonucu kendisine verilen adrese SWAT ekiplerini göndermek için polise sahte bir ihbarda bulunmuştu. Verilen adres Andrew Finch isimli bir şahsa aitti ve Finch, SWAT operasyonunda meydana gelen olaylar sonucu öldürülmüştü. Finch'i vuran polis hakkında herhangi bir soruşturma açılmasına gerek olmadığı kararına varılmıştı ancak Finch'in ailesi olayın peşini bırakmış değil.



