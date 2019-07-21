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Sahte ilanla dolandırıcılığa 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2019 11:40 | Son Güncelleme

MERSİN'de, başkasına ait torna makinelerini internet üzerinden verdikleri ilanla satmaya çalışan ve bu yöntemle İstanbul'da ticaret yapan bir kişiyi 46 bin TL dolandırdıkları iddia edilen A.Ö.

Sahte ilanla dolandırıcılığa 2 tutuklama

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, başkasına ait torna makinelerini internet üzerinden verdikleri ilanla satmaya çalışan ve bu yöntemle İstanbul'da ticaret yapan bir kişiyi 46 bin TL dolandırdıkları iddia edilen A.Ö. ve A.Z., tutuklandı.
Kendisini Mersin'de 2 şubesi bulunan 'T.M.İ.' isimli şirketin yöneticisi olarak tanıtan Murat Demir, elindeki 2 torna makinesini satmak için on binlerce üyesi bulunan bir internet sitesine ilan verdi. İstanbul'da 2'nci el imalat makinesi alım-satım işi yapan A.A. da Demir'i arayarak makineleri satın almak istediğini söyledi. Taraflar yapılan pazarlık sonucu 50 bin TL'ye anlaşırken A.A., 19 Temmuz'da ustası S.A. ile birlikte kendilerine verilen adrese, Mersin'in Tarsus ilçesi Nacarlı Mahallesi'ndeki isimsiz bir iş yerine gitti. Taraflar bir süre sohbet ederken, A.A. ve S.A. imzalı evrak karşılığında 46 bin TL'ye torna makinelerini Murat Demir'den satın aldı. Demir, 2 iş insanının yanından sigara alma bahanesi ile iş yerinden ayrıldı. Söz konusu iş makinelerinin vinçle kamyona yüklenmesi sırasında bölgeye gelen A.Z., makinaların kendisine ait olduğunu söyledi. Dolandırıldıklarını anlayan A.A. ve S.A., polisi arayarak şikayetçi oldu. Polisin araştırması sonucunda kendisini Murat Demir olarak tanıtan A.Ö. ve iş yeri sahibi olduğunu beyan eden A.Z. yakalandı. İfadesinde olayı H.İ.D.'nin talimatı üzerine gerçekleştirdiğini öne süren A.Ö. ile A.Z., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Polis, aynı yöntemle 2 farklı kişiyi dolandırdığı saptanan H.İ.D.'yi arama çalışmalarını sürdürüyor.
'PARAYI VERDİK, GİDİŞ O GİDİŞ'
Öte yandan yaşadıkları olayı anlatan S.A., "Parayı verdik aldı, gitti. Bakkala sigara almaya gidiyorum' diye gitti. İnternette konuştuk, konum attılar, geldik buraya. Adam dükkanı açmış oturduk, çay-kahve içtik. 'Abi benim çekim var, parayı verin' dedi. Parayı verdik, gidiş o gidiş. 5 dakika sonra biri geldi, 'Bu dükkan benim' dedi. Elden 50 bin TL verdik. Başkası gelip 'Dükkan benim' deyince dolandırıldığımızı anladık. Sonra polisi çağırıp şikayetçi olduk. Daha parayı alamadık" diye konuştu.

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Sahte ilanla dolandırıcılığa 2 tutuklama

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