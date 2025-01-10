Sahte ilanla ürün satışı yapan ve bungalov ev kiralayan çeteye dev operasyon! 190 milyon liralık vurgun yapmışlar... 11 şüpheli tutuklandı

Son zamanlarda internetteki en büyük sorunlardan biri dolandırıcılık olaylarıydı. Birçok kişi aldıkları ürünün ya da kiralamak istedikleri bungalov evin ilanının sahte çıkmasıyla mağdur duruma düştü. Ekipler bu yönde yaptığı çalışma ile sahte ilan yayınlayan bir çeteye operasyon düzenledi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliğimi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde internet üzerinden sahte ilanla ürün satışı, bungalov ev kiralama ve şantaj yolu ile gerçekleştirilen 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçu çerçevesinde çalışma gerçekleştirdi.

150 KİŞİDEN 190 MİLYONLUK VURGUN YAPMIŞLAR

Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki çalışmalar da şüphelilerin 150 kişiden toplam 190 milyon 965 bin TL dolandırdığı belirlendi. Bunun üzerine Mersin merkezli Adana, Şanlıurfa, Ankara, Bitlis, Gaziantep, Kütahya, Samsun, Hatay ve Malatya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 27 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 3 tabanca ele geçirildi.

11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mersin'e getirilen şüpheliler emniyette ifadeleri alınarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 11'i tutuklandı, 3'üne ev hapsi verildi. 13 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır