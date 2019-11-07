Sahte imzalı 1 milyon 750 bin liralık senetle kabusu yaşadı

Taylan ERGÜN/İSTANBUL,(DHA)- TANIMADIĞI kişiler tarafından imzasının taklit edilerek adına 1 milyon 750 bin liralık senet düzenlendiğini iddia eden Arnavutköylü emlakçı Emine Şen Öztürk, 13 milyon lira değerindeki tüm gayrimenkullerine haciz işlemi başlatıldığını söyledi. Tüm mal varlığına tedbir konulan ve bazılarına ise haciz uygulanan Öztürk, hukuk savaşı veriyor.

Emlakçı Emine Şen Özkan, bir sabah evine gelen tebligatla hayatının şokunu yaşadı. 1 milyon 750 bin liralık bir senedin altında imzası olduğu ve borcun ödenmemesi halinde de haciz işlemlerine başlanacağını öğrenen talihsiz kadın evrakları inceledi. Senette bulunan alacaklı kişiyi tanımayan, imzasının da kendine ait olmadığını gören Emine Şen Özkan, soluğu eşi Cüneyt Özkan ile birlikte savcılıkta aldı.

SON KARARI ADLİ TIP KURUMUNDAN GELECEK CEVAP BELİRLEYECEK

Senetteki imzanın kendisine ait olmadığını ve senette ismi yazan alacaklı kişiyi de hiç tanımadığını söyleyerek mahkemeye başvuran Emine Şen Özkan'ın imzası ile senette bulunan imzanın karşılaştırılması için her iki imza da Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Tüm bu itiraz süreçleri devam ederken Özkan ailesinin tüm mal varlığına haciz işlemi başlatıldı.