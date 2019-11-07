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Sahte imzalı 1 milyon 750 bin liralık senetle kabusu yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 12:13 | Son Güncelleme

TANIMADIĞI kişiler tarafından imzasının taklit edilerek adına 1 milyon 750 bin liralık senet düzenlendiğini iddia eden Arnavutköylü emlakçı Emine Şen Öztürk, 13 milyon lira değerindeki tüm gayrimenkullerine haciz işlemi başlatıldığını söyledi.

Taylan ERGÜN/İSTANBUL,(DHA)- TANIMADIĞI kişiler tarafından imzasının taklit edilerek adına 1 milyon 750 bin liralık senet düzenlendiğini iddia eden Arnavutköylü emlakçı Emine Şen Öztürk, 13 milyon lira değerindeki tüm gayrimenkullerine haciz işlemi başlatıldığını söyledi. Tüm mal varlığına tedbir konulan ve bazılarına ise haciz uygulanan Öztürk, hukuk savaşı veriyor.

Emlakçı Emine Şen Özkan, bir sabah evine gelen tebligatla hayatının şokunu yaşadı. 1 milyon 750 bin liralık bir senedin altında imzası olduğu ve borcun ödenmemesi halinde de haciz işlemlerine başlanacağını öğrenen talihsiz kadın evrakları inceledi. Senette bulunan alacaklı kişiyi tanımayan, imzasının da kendine ait olmadığını gören Emine Şen Özkan, soluğu eşi Cüneyt Özkan ile birlikte savcılıkta aldı.

SON KARARI ADLİ TIP KURUMUNDAN GELECEK CEVAP BELİRLEYECEK

Senetteki imzanın kendisine ait olmadığını ve senette ismi yazan alacaklı kişiyi de hiç tanımadığını söyleyerek mahkemeye başvuran Emine Şen Özkan'ın imzası ile senette bulunan imzanın karşılaştırılması için her iki imza da Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Tüm bu itiraz süreçleri devam ederken Özkan ailesinin tüm mal varlığına haciz işlemi başlatıldı.

"İŞİTMEDİĞİMİZ HAKARET VE TEHDİT KALMADI"

Yaklaşık 1 yıldır mahkeme sürecinin devam ettiğini söyleyen Özkan, "Bu süre zarfında ne yazık ki tüm mal varlığımıza el konuldu ve haciz işlemleri başlatıldı. Bizler esnafız ve doğal olarak bazı ticaretlerimiz, alacaklarımız ve borçlarımız vardı. Borcumuzun olduğu kişilerden sürekli hakaretler bazen de tehditler işitiyoruz. Mal varlığımıza bu sahte imzalı senet yüzünden hacizler konulduğu için elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz. Çok üzgünüm, bana ait olmayan bir borç yüzünden her şeyimizi kaybetmek üzereyiz. Bütün hayatımız alt üst oldu. Bu durum eşimin işlerine de yansıdı. İş yapıp yerlerimizi satamayınca mevcut bazı borçlarımızı da ödeyemedik. Borçlarımız ikiye katlandı. Tüm alacaklılarımızdan, bankalardan sürekli tebligatlar almaya başladık. Alacaklılara yetişemiyoruz artık. Öyle ki sağlığımızdan bile olduk" dedi. 1 milyon 750 bin liralık senet yüzünden hayatları alt üst olduğunu belirter Emine Şen Özkan, "Bu borcu kabul etmiyoruz. Çünkü imzam taklit edilerek sahte bir evrak düzenlenmiş. Ben kabul etmiyor ve adalete sığınıyorum" dedi.

HASTANE DÖNÜŞÜ ŞOKU YAŞADILAR

Arnavutköy'de emlakçılık yaptıklarını söyleyen Emine Şen Özkan'ın eşi Cüneyt Özkan da 1 yıl önce yaşadığı bir sağlık problemi sonrası 5 gün hastanede yatıp taburcu olduktan sonra evine geldiğini ve kapıdaki tebligatla karşılaştıklarını söyledi. Eşi adına 1 milyon 750 bin liralık bir senet nedeniyle haciz işlemi başlatılacağını öğrenen Cüneyt Özkan, "Tüm yasal itiraz haklarımızı kullandık ancak mal varlığımızın tamamı eşim adına kayıtlı olduğu için bu sahte imzalı senet yüzünden mallarımıza el konuldu. Ticaretle uğraşıyoruz ve dolayısıyla yapmamız gereken ödemeleri yapamıyoruz. Bazı borçlarımız bir iken üçe-beşe katlandı. Ticaret hayatım bitme noktasına geldi. Başımıza bu işi yapanlar da benim ticaretimi bilen birileri. Bu kişiler bizleri bilen birilerinden destek alarak bu sahte imzayla senedi düzenlediler. Yani büyük bir çetenin bu işi başımıza sardığı görülüyor" dedi.

1 yıldır süren hukuk savaşını kazanacaklarını söyleyen Özkan çifti, mahkeme sürecinin bir an evvel sonuçlanmasını bekliyor. Aksi halde tüm mal varlıklarına el konulduğu için daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya gelmekten endişe ettiklerini söylüyor.

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