Sahte internet sitesi açıp tatilcileri dolandırdılar! Dört şüpheli daha tutuklandı...

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce geçen ay yapılan soruşturma kapsamında, Datça ilçesindeki bir otelin adres ve site bilgilerini kullanıp, sahte internet sitesi üzerinden, 'telefon numarasından rezervasyon' bahanesiyle hayali turizm şirketi hesaplarına para göndermelerini sağlayarak turistleri mağdur ettikleri tespit edilen şüphelilerden A.B. (42), bir ay önce Datça Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

4 TUTUKLAMA DAHA

Soruşturmanın derinleştirilmesinden sonra, özellikle Muğla ve Antalya illerinde bulunan çok sayıda otel bilgilerinin kullanıldığı sahte otel siteleri vasıtasıyla, telefon numarasından rezervasyon bahanesi ile paravan turizm şirketlerine ait banka hesaplarına para transferleri yaparak örgütlü bir şekilde nitelikli dolandırıcılık yapıldığının tespit edilmesi üzerine, Datça Cumhuriyet Başsavcılığınca devam eden aynı soruşturma kapsamında; 25 Ekim günü Muğla merkezli, İstanbul, Zonguldak ve Karabük illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda dijital materyal, paravan şirketlere ait çok sayıda doküman ve 19 adet kullanılmamış sim kart ele geçirildi. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin çok sayıda vatandaşı en az 10 milyon TL dolandırdıkları tespit edilirken, dün, Datça Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen A.O. (58), A.M. (55), M.G. (32) ve O.K. (25) de 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'bilişim sistemleri aracılığı ile nitelikli dolandırıcılık' suçlarından tutuklandı. (DHA)

