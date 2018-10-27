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Sahte internet sitesi üzerinden göçmen dolandırıcılığına 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2018 16:16 | Son Güncelleme

ANKARA'da, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi adresine benzer site açarak göçmenleri dolandırdığı iddia edilen 14 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi adresine benzer site açarak göçmenleri dolandırdığı iddia edilen 14 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Türkiye'deki göçmenlerin Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 'www.goc.gov.tr' internet adresine benzeyen 'www.giv.com.tr' ismiyle açılan sahte site üzerinden dolandırıldığını tespit etti. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, ikamet, oturum ve göç işlemlerini gerçekleştirme bahanesiyle açtıkları site üzerinden göçmenleri dolandırdığı iddia edilen 14 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin kendilerini arayan göçmenlerden kişi başı 400 TL para aldığı tespit edildi. Polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yunus Y. ve Ali Emre T. ile Hüseyin E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Muhasebeci Cemre Ö. adli kontrol şartıyla, diğer şüpheliler ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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