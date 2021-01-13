Sahte iş ilanı operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlıdan 6’sı tutuklandı

Diyarbakır, Mersin ve Gaziantep’te, sosyal medya üzerinden ‘evde kına paketleme, kalem montajı’ gibi sahte iş ilanı veren çete çökertildi. Operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından internet üzerinden işlenen suçlara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında, Diyarbakır merkezli suç örgütünün sosyal medya üzerinden ‘evde kına paketleme, kalem montajı’ gibi sahte iş ilanları verdikleri, örgüt içerisinde ‘hacker’ olarak tabir edilen şahıslar tarafından açılan binlerce sahte sosyal medya hesapları ile sahte iş ilanlarının altına güven verici yorumlar yaptıkları, vatandaşlardan başvuru ücreti ve teminat bedeli adı altında talep ettikleri ücretleri örgüte ait hesaplara EFT ve sahte kimliklerle açılan GSM hatlarına cebe havale yöntemleri ile gerçekleştirdikleri tespit edildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 3 ay süren kapsamlı çalışmalar sonucu, 8 Ocakta Diyarbakır merkezli olmak üzere Mersin ve Gaziantep illerinde yapılan eş zamanlı operasyon sonucu 15 farklı adrese baskın düzenlendi. Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlılardan 5’ine adli kontrol hükümleri uygulanırken, 2 şahıs ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

