Sahte izin belgesine suçüstü

MERSİN, (DHA)- MERSİN’de Suriyeli göçmenlere, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından verilen yol izin belgesinin sahtesini, para karşılığı düzenleyen bir kişi yakalandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte yol izin belgesi ile seyahat eden şahısların olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, önce sahte belge taşıyan Suriye uyruklu W. A. A.’yı yakaladı. W.A.A., ifadesinde evrakları, İ.K. isimli bir kişiden 1000 TL'ye aldığını söyledi. Ekipler, İ.K.'nın evine operasyon düzenlendi. İ.K. gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda Mersin Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü adına hazırlanmış bir damga, çok sayıda farklı isme düzenlenen sahte yol izin belgesi ve parmak izi ile randevu belgeleri ele geçirildi. İ.K.'nın sahte belgeleri evindeki bilgisayarda düzenleyip sattığı tespit edildi.

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