HABER

Sahte jandarma kimliği ile uyuşturucu sevkiyatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 21:33 | Son Güncelleme

Aksaray'da biri sahte jandarma kimlikli 3 kişinin yakalandığı otomobilde 21 kilo 400 gram esrar bulundu - Şüphelilerden 2'si tutuklandı

Aksaray'da biri sahte jandarma kimlikli 3 kişinin bulunduğu otomobilde 21 kilo 400 gram esrar ele geçirildi, şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Aksaray-Adana karayolundaki uygulama noktasında içinde 3 kişinin bulunduğu otomobili durdurdu.

Araçtakilerden biri, "jandarma istihbarat elemanı" olduğunu söyleyip Jandarma Kıdemli Üstçavuş Y.V. adına düzenlenmiş kimlik gösterdi. Polisin durumundan şüphelendiği ve adının V.S. olduğu öğrenilen kişi ile araçtaki A.D. ve M.A. gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada stepne boşluğuna gizlenmiş 21 kilo 400 gram toz esrar, V.S'nin üzerinde de tabanca, 2 şarjör ve 28 mermi bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.S. ve A.D. tutuklandı, M.A. serbest bırakıldı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
TSK açıkladı: ÇNRA namlusu ele geçirildiTSK açıkladı: ÇNRA namlusu ele geçirildi
Hayko Cepkin dünyada bir ilki başardıHayko Cepkin dünyada bir ilki başardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sahte kimlik uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Savaşın ayak sesleri! İran dini lideri Hamaney orduya emri verdi

Savaşın ayak sesleri! İran dini lideri Hamaney orduya emri verdi

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

Ünlü şarkıcıdan şok eden sözler: Para vererek kadınlarla cinsel ilişkiye girdim

Ünlü şarkıcıdan şok eden sözler: Para vererek kadınlarla cinsel ilişkiye girdim

Niğde'de düğünde şok olay! Kardeşi çıktı

Niğde'de düğünde şok olay! Kardeşi çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK açıkladı: ÇNRA namlusu ele geçirildi

TSK açıkladı: ÇNRA namlusu ele geçirildi

Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e bir saygısızlık daha

Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e bir saygısızlık daha

Mardin'e turist akını! Oteller doldu, evlerini açtılar

Mardin'e turist akını! Oteller doldu, evlerini açtılar

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde korkunç kaza: 8 ölü

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde korkunç kaza: 8 ölü

Cihaz ücretsiz kartını okumayınca şoför ve yolcu tarafından dövüldü

Cihaz ücretsiz kartını okumayınca şoför ve yolcu tarafından dövüldü

Basın mensuplarını şoke eden çıkış: AA ile ayrı röportaj yapsam iyi olur

Basın mensuplarını şoke eden çıkış: AA ile ayrı röportaj yapsam iyi olur

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.