Sahte jandarma kimliği ile uyuşturucu sevkiyatı

Aksaray'da biri sahte jandarma kimlikli 3 kişinin bulunduğu otomobilde 21 kilo 400 gram esrar ele geçirildi, şüphelilerden 2'si tutuklandı.
Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Aksaray-Adana karayolundaki uygulama noktasında içinde 3 kişinin bulunduğu otomobili durdurdu.
Araçtakilerden biri, "jandarma istihbarat elemanı" olduğunu söyleyip Jandarma Kıdemli Üstçavuş Y.V. adına düzenlenmiş kimlik gösterdi. Polisin durumundan şüphelendiği ve adının V.S. olduğu öğrenilen kişi ile araçtaki A.D. ve M.A. gözaltına alındı.
Araçta yapılan aramada stepne boşluğuna gizlenmiş 21 kilo 400 gram toz esrar, V.S'nin üzerinde de tabanca, 2 şarjör ve 28 mermi bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.S. ve A.D. tutuklandı, M.A. serbest bırakıldı.
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