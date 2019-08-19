Sahte jandarma, yaşlı adamın 10 bin lira parasını dolandırdı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki A.T.'ye telefon ederek kendisini 'jandarma görevlisi' olarak tanıtan ve elindeki paraların sahte olduğunu söyleyen Çınar Tepe (40) evde bulunan 10 bin lirayı alarak ayrıldı. Yakalanan Çınar Tepe’nin dolandırıcılık suçundan tutulduğu cezaevinden 1 hafta önce tahliye edildiği ortaya çıktı. Kendisini jandarma görevlisi olarak tanıtan Çınar Tepe, Sarayköy'ün Duacılı Mahallesi'nde yaşayan A.T.'yi telefonla arayarak, evinde bulunan paraların sahte olduğu yönünde bilgi aldığını ve kontrol için yanına geleceğini söyledi. Duydukları karşısında korkuya kapılan A.T., Çınar Tepe'yi evine davet etti. Geçen 14 Ağustos Çarşamba günü eve giden Çınar Tepe, A.T.'nin 10 bin lira parasını alarak kayıplara karıştı. Durumdan şüphelenen A.T., jandarmayı arayarak yaşadığı olayı anlatıp yardım istedi. Çalışma başlatan jandarma ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin Çınar Tepe olduğunu tespit etti. Daha önce de dolandırıcılıktan sabıkası bulunan Çınar Tepe, Pamukkale ilçesindeki evine geçen cumartesi günü düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İfadesinin alınmasının ardından dün adliyeye sevk edilen Tepe tutuklandı. Tutuklanan Çınar Tepe'nin dolandırıcılık suçundan 2,5 ay hapis yattığı ve kısa süre önce tahliye edildiği belirtildi.

