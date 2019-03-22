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Sahte jandarmalar ‘Uydudan evinizde altınlar gözüküyor’ diyerek evi talan etti

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 12:32 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde kendilerini jandarma olarak tanıtıp, ‘Uydudan evinizde altınlar gözüküyor’ diyerek bir evi talan eden 5 kişiden 2’si Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde kendilerini jandarma olarak tanıtıp, ‘Uydudan evinizde altınlar gözüküyor’ diyerek bir evi talan eden 5 kişiden 2’si Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya’nın Pamukova ilçesi Çilekli mahallesinde gece saat 03.00 sıralarında kendilerini Jandarma olarak tanıtan 5 kişi bir eve girerek arama yapacaklarını söyledi. Evde bulunan 2’si çocuk 5 kişi, jandarma olduğunu söyleyen şahısları görünce paniğe kapıldı. Kendilerini Jandarma olarak tanıtıp eve giren sahtekarlar ‘Uydudan evinizde altınlar gözüküyor arama yapacağız’ diyerek evi alt üst edip daha sonra evden çıktılar. Yaşanan olay sonrasında ev halkından yaşlı kadının tansiyonu yükselince sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları müdahale sonrasında şahıslardan şüphelenen aile durumu Jandarma ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen Pamukova İlçe Jandarma ekipleri, gelen şahsıların sahte jandarma olduğunu söyleyince aile, şahıslardan şikayetçi oldu.

Yaşanan olay sonrasında Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahısların yakalanması için inceleme başlattı. Teknik ve fiziki takip sonrasında jandarma ekipleri, sahte baskın yapan beş kişiden 2’sinin H.Ç ve E.Ç., isimli iki şahıs olduğunu tespit etti. Tespit sonrası harekete geçen ekipler, belirlenen adreslerde 2 şahsı gözaltına aldı. Şahıs yapılan sorgunun ardından Pamukova Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şahısların yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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