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Sahte kadın profiliyle kandırılıp kaçırıldıktan sonra öldürüldü

22.08.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da Burhan Aykurt'un kaybolduktan 15 ay sonra dağlık alanda cansız bedeni bulunmuştu. Evden ‘İzmir’e gideceğim’ diyen Burhan'ın kadın fotoğrafı konulan sahte profil ile kandırılıp dağa kaçırarak öldürüldüğü belirtildi. Burhan'ın ağabeyi Mahmut Aykurt, "Kardeşimin paralarını aldıktan sonra ormana götürüp silahla vurmuşlar. Cesedi 15 ay sonra bir çoban tarafından bulundu" dedi.

Sahte kadın profiliyle kandırılıp kaçırıldıktan sonra öldürüldü

Muğla Fethiye'de yaşayan Burhan Aykurt, İzmir'e gideceğini belirterek evden ayrıldı. Kendisinden bir daha haber alınamayan Aykurt'un kaybolduktan 15 ay sonra Dalaman'da ormanlık alanda cansız bedeni bulundu. Aykurt'un kadın fotoğrafı konulan sahte bir hesapla kandırılarak dağa kaçırıldıktan sonra öldürüldüğünü ifade eden ağabey Mahmut Aykurt, "Kardeşimin paralarını aldıktan sonra ormana götürüp silahla vurmuşlar" dedi.

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SON SÖZÜ BU OLDU: İZMİR'E GİDECEĞİM

Gençlere tavsiyelerde de bulunan Aykurt Ailesi, kaybolduğu zaman 34 yaşında olan Burhan'ın evlilik için arayış içinde olduğunu ve sosyal medya hesabı üzerinden tanıştığı biriyle yine sosyal medya hesabı üzerinden görüştüğünü belirtti. Kardeşinin sıradan bir ölümle değil planlı bir cinayete kurban gittiğini belirten Mahmut Aykurt, "Katil zanlısı M.Y.İ. sahte bir hesap açarak profiline koyduğu kadın fotoğrafı ile Burhan ile görüşmeye başlamış. Fethiye'de aynı apartmanda yaşıyorduk. 2018 yılında ‘İzmir’e gideceğim’ diye evden ayrıldı. Kendisinden 15 ay haber alamadık. Daha sonra Dalaman’ın Kavacık Mahallesi’nde Şubat 2020 tarihinde ormanlık alanda bir çoban, erkek cesedi bulmuş. Jandarma tarafından yapılan incelemede cesedin 15 aydır kayıp olan kardeşim Burhan'a ait olduğu ortaya çıktı" dedi.

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'CESET 15 AY SONRA BİR ÇOBAN TARAFINDAN BULUNDU'

Kardeşinin tamamen bir yuva kurma hayali ile evden çıktığını ancak hayatını kaybettiğini belirterek, tüm gençlere de sosyal medyaya karşı bilinçli olmalarını ve sadece sanal alemde tanıştıkları kişilere kesinlikle güvenmemelerini tavsiye eden Mahmut Aykurt, kardeşinin de bu yönde organize olmuş bir çetenin tuzağına düştüğünü iddia etti. Adaletin suçlulara en ağır cezayı vermesini beklediklerini ifade eden Aykurt, "Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede kardeşim Burhan'ın ‘ateşli silah’ ile yaralanmasına bağlı kafatası kırıkları ile birlikte kafa içi travmatik değişimler sonucu meydana geldiği belirlendi. Yani kardeşimin paralarını aldıktan sonra ormana götürüp silahla vurmuşlar. Cesedi bile 15 ay sonra bir çoban tarafından bulundu" diyerek sosyal medyayı kullanarak organize bir şekilde kardeşini öldüren kişi ve yardımcılarının en ağır şekilde cezalandırılması için mücadele vereceklerini söyledi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Muğla Fethiye
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