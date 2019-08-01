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Sahte kimlik ile yakalanan FETÖ sanığı: Döverler diye teslim olmadım

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 13:53 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün sözde 'Büyük Bölge Talebe Mesulü' olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan tekstil mühendisi Musa Ş.,  hakim karşısına çıktı.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün sözde 'Büyük Bölge Talebe Mesulü' olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan tekstil mühendisi Musa Ş., hakim karşısına çıktı. Musa Ş. sahte kimlik kullandığını itiraf ederek, "2016’da bana yakalama kararı çıkarılmış. 'Beni döverler' diye gidip teslim olmadım, ben de sahte kimlik yaptırdım" dedi.
Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Musa Ş. ile avukatı hazır bulundu. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün sözde 'Büyük Bölge Talebe Mesulü' olduğu, ByLock kullandığı ve 'Mushap' kod ismini kullandığı iddialarını reddeden FETÖ şüphelisi Musa Ş. "ByLock kullanmadım, tanıkların kendilerini kurtarmak için ifade verdiklerini düşünüyorum. Hayatımda hiç kod adı kullanmadım. İsmimi annem Mushap koymuş, Nüfus Müdürlüğü memurları yanlışlıkla 'Musa' diye yazmışlar, aile içinde de herkes bana 'Mushap' der. Ömrüm boyunca hiç suç işlemedim, fakir bir ailenin çocuğuyum, büyük mağduriyet yaşıyorum" dedi. Sahte kimlik kullandığını itiraf eden Musa Ş. "2016’da bana yakalama kararı çıkarılmış. Beni döverler diye gidip teslim olmadım, ben de tavsiye üzerine sahte kimlik yoluna başvurdum, para ile sahte kimlik yaptırdım" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti verdiği ara kararla Musa Ş.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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