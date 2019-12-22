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Sahte kimlikle cep telefonu alan 3 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 00:20 | Son Güncelleme

KARABÜK’te, sahte kimlikle GSM bayilerinden çıkardıkları hat üzerinden cep telefonu alıp, düşük fiyatlara satan 1’i kadın 3 kişi tutuklandı.

Okan ŞİMŞEK/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK’te, sahte kimlikle GSM bayilerinden çıkardıkları hat üzerinden cep telefonu alıp, düşük fiyatlara satan 1’i kadın 3 kişi tutuklandı.
Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 gün önce kent merkezindeki bir GSM bayisinde meydana gelen dolandırıcılık olayı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu 5 ilde sahte belgelerle çıkardıkları hat üzerinden cep telefonu alıp düşük fiyata satan B.K., GD. ve M.T.'yi konakladıkları otelde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin konakladıkları otelde ve araçlarında yapılan aramalarda 45 adet yeni tip sahte sürücü belgesi, 21 adet sahte kimlik belgesi, 3 bin 290 TL, 60 adet sahte kimlik ve sürücü belgesi yapımında kullanılan boş kart, 14 adet çeşitli firmalardan alınmış cep telefonu, şüphelilerin kullanımında bulunan 10 adet cep telefonu, 86 adet sim kart, 1 adet kimlik ve sürücü belgesi basımında kullanılan cihaz, 1 adet laptop, 2 adet yazıcı, 1 adet drone, 2 adet modem, 1 adet güvenlik kamerası, 15 adet mühürlü basıma hazır nüfus cüzdan kağıdı, sahte kimlik ve sürücü belgesi yapımında kullanılan malzemeler ve 1.05 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan 1'i kadın 3 kişi 'Resmi belgede sahtecilik, Nitelikli dolandırıcılık ve Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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