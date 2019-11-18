HABER

Sahte kimlikle kredi çeken suç örgütüne operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 10:43 | Son Güncelleme

Polis, örgütün 1,6 milyon liralık ticari taksi plakasını üçüncü kişilere devrini de engelledi

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 5 ilde sahte kimlik belgeleriyle başkaları adına bankalardan kredi çekerek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte kimliklerle bankalardan hesap açtırıp kredi çeken suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından 12 Kasım'da İstanbul, Bursa, Samsun, Kütahya ve Tekirdağ’da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramada eski tip 121 erkek nüfus cüzdan kağıdı, üzerinde kişi bilgileri ve fotoğraf bulunmayan eski tip 53 sahte sürücü belgesi kağıdı ile birlikte çeşitli kategoride farklı üniversite, bakanlık, kurum ve kişiler adına düzenlenmiş sahte belgeden oluşan evrak, kaşe ve damgalar ile çok sayıda telefon, hard disk ve hafıza kartları ele geçirildi.

Suç örgütünün düzenledikleri sahte kimliklerle bankalardan hesap açtırdıkları ve kredi çektikleri, GSM operatörlerinden hat açtırdıkları ve sahte vekaletname ile vatandaşların gayrimenkul ve ticari değerleri üçüncü kişilere devretmeye çalıştıkları tespit edildi.

Polis, yaptığı incelemede suç örgütünün 35 ayrı eylemde 194 bin 681 lira dolandırıcılık yaptığını belirledi.

Ayrıca polisin çalışmasıyla şüphelilerin üçüncü kişiye devretmeye çalıştığı ticari taksi plakasını engelleyerek 1 milyon 612 bin lira tutarındaki dolandırıcılığın önüne geçtiği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 14'ü tutuklanırken 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu kente gelen hem kültürel geziye hem yemeğe doyuyor Bu kente gelen hem kültürel geziye hem yemeğe doyuyor
Sinop'a özgü maket kotralara ilgi yoğunSinop'a özgü maket kotralara ilgi yoğun
Dr. Nuh Gümüştekin ve Dr. Meryem Kürek Eken’e başarı ödülüDr. Nuh Gümüştekin ve Dr. Meryem Kürek Eken’e başarı ödülü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık istanbul sahte kimlik Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü

En Çok Okunan Haberler

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

İşte EURO 2020’deki muhtemel rakiplerimiz

İşte EURO 2020’deki muhtemel rakiplerimiz

10 binden fazla gösterici ABD Büyükelçiliğine yürüdü!

10 binden fazla gösterici ABD Büyükelçiliğine yürüdü!

İran'dan sonra şimdi de orası! Parlamento binasını kuşattılar!

İran'dan sonra şimdi de orası! Parlamento binasını kuşattılar!

Flaş sözler: ABD için tatsız haber

Flaş sözler: ABD için tatsız haber

Tepki çeken açıklama: Yavaş olabilir ama kuduz köpek değil

Tepki çeken açıklama: Yavaş olabilir ama kuduz köpek değil

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul sokaklarındaki ‘hayati’ tehlikeler

İstanbul sokaklarındaki ‘hayati’ tehlikeler

Üvey anne dehşeti! 'Sürekli ağlıyor' diye dövüp komaya soktu

Üvey anne dehşeti!

Adana'da cinsel gücü artırıcı çikolata operasyonu

Adana'da cinsel gücü artırıcı çikolata operasyonu

Çanakkale açıklarında 51 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale açıklarında yakalandılar!

E-5’te zincirleme kaza! Bir araç takla attı

E-5’te zincirleme kaza! Bir araç takla attı

Bahçelievler’de akıllara durgunluk veren görüntü! Sokak ortasında soyundu

Sokak ortasında bir anda soyundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.