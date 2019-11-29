Sahte kimlikle yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, motosikletli polis timlerinin sahte kimlikle yakaladığı cezaevi firarisi tutuklandı.

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timleri, Zafer Mahallesinde şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Polis ekipleri, şüphelinin verdiği A.E. adına düzenlenmiş kimliğin sahte olduğunu belirledi.

Yapılan detaylı araştırmada, şüphelinin 27 yaşındaki M.E. olduğu ve hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Şüphelinin ayrıca "hükümlü veya tutuklunun kaçması", "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek" ile "yakalanmamak amacıyla öldürme" suçlarından arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen M.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

