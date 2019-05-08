HABER

Sahte kimlikle yakalanan firari hükümlü tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 14:50 | Son Güncelleme

Biga ilçesinde, çoğunluğu dolandırıcılık olmak üzere 40 suçtan aranan, 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası da bulunan firari hükümlü polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra tutuklandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalanmasının ardından tutuklandı.

Kendisini polis, MİT görevlisi olarak tanıtıp bazı kişileri iş bulma vaadiyle dolandırdığı iddia edilen M.T, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Ekipler M.T'nin sahte kimlik kullandığını, gerçek isminin T.A. olduğunu ve çoğunluğu dolandırıcılık olmak üzere 40 suçtan arandığını belirledi.

Hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası da bulunduğu anlaşılan zanlının konakladığı yerde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca ele geçirildi.

T.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

PARTNERSuskunluğunu bozdu: Hadise beni arıyor...Suskunluğunu bozdu: Hadise beni arıyor...
Barınak yakınındaki köpek ölüleriyle ilgili disiplin soruşturmasıBarınak yakınındaki köpek ölüleriyle ilgili disiplin soruşturması
Müslümanlar'a Mısır'ın kapılarını açan fetih: Babil KalesiMüslümanlar'a Mısır'ın kapılarını açan fetih: Babil Kalesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale sahte kimlik tutuklama

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Özel'den Kılıçdaroğlu'na yönelik sert sözler

AK Partili Özel'den Kılıçdaroğlu'na yönelik sert sözler

Saadet Partisi'nden flaş İstanbul kararı

Saadet Partisi'nden flaş İstanbul kararı

Elçin Sangu'nun Ekrem İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Elçin Sangu'nun Ekrem İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken seçim paylaşımı

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken seçim paylaşımı

Mahir Ünal'dan CHP'ye sert eleştiri!

Mahir Ünal'dan CHP'ye sert eleştiri!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müslümanlar'a Mısır'ın kapılarını açan fetih: Babil Kalesi

Müslümanlar'a Mısır'ın kapılarını açan fetih: Babil Kalesi

Korucu, eşi ve oğlunu öldürdü, 2 oğlunu ağır yaraladı

Korucu, eşi ve oğlunu öldürdü, 2 oğlunu ağır yaraladı

İzmir'de Aziz Yuhanna ayini

İzmir'de Aziz Yuhanna ayini

Ege Denizi'nde hareketli anlar!

Ege'de hareketli anlar! Havadan tek tek indiler

Annelerinin terk ettiği yavru tilkiler koruma altına alındı

Annelerinin terk ettiği yavru tilkiler koruma altına alındı

Reform Eylem Grubu toplanıyor

Reform Eylem Grubu toplanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.