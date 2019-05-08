Sahte kimlikle yakalanan firari hükümlü tutuklandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalanmasının ardından tutuklandı.

Kendisini polis, MİT görevlisi olarak tanıtıp bazı kişileri iş bulma vaadiyle dolandırdığı iddia edilen M.T, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Ekipler M.T'nin sahte kimlik kullandığını, gerçek isminin T.A. olduğunu ve çoğunluğu dolandırıcılık olmak üzere 40 suçtan arandığını belirledi.

Hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası da bulunduğu anlaşılan zanlının konakladığı yerde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca ele geçirildi.

T.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

