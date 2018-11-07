Sahte kimlikle yakalanan iki FETÖ'cü tutuklandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinde, FETÖ/PDY'nin hücre yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda sahte kimlikle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün hücre yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Konak Mahallesi'nde bir adrese sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan ve örgütün şifreli haberleşme programı 'Bylock'u kullandıkları tespit edilen K.İ. (44) ve A.Ç. (29) gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise şüpheliler adına düzenlenmiş 2 sahte kimlik, evin gizli bölümlerine yerleştirilmiş bazı dijital materyaller, bir miktar TL ile dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
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