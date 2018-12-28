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Sahte kimlikle yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.12.2018 13:48 | Son Güncelleme

BODRUM'da, son 2 yıl içinde 11 ayrı hırsızlık ve 1 konut dokunulmazlığı olayına karıştığı ve 14 ayrı suçtan da hakkında yakalama bulunduğu belirlenen 1 kişi, polis tarafından sahte kimlikle yakalandı.

Sahte kimlikle yakalandı

BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, son 2 yıl içinde 11 ayrı hırsızlık ve 1 konut dokunulmazlığı olayına karıştığı ve 14 ayrı suçtan da hakkında yakalama bulunduğu belirlenen 1 kişi, polis tarafından sahte kimlikle yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir süredir peşinde oldukları hırsızlık şüphelisi O.E.'yi (40), 26 Aralık'ta saat 22.00 sıralarında, Torba Mahallesi'nde durdurmak istedi. O.E., 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine kovalamaca başladı. Polis O.E.'nin otomobilini yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından Kızılağaç Kavşağı'nda yolu keserek durdurdu. Bodrum'da son 2 yılda 11 hırsızlık ve 1 konut dokunulmazlığı olayına karıştığı belirlenen ve 14 ayrı suçtan da hakkında yakalama bulunan O.E., polis tarafından yakalandı. O.E.'nin üzerinden başka biri adına düzenlenmiş ancak kendisinin fotoğrafının yer aldığı sahte kimlik çıktı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen O.E., tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Sahte kimlikle yakalandıSahte kimlikle yakalandı

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