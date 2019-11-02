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Sahte kimlikle yakalandı, cinayetten arandığı ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 13:06 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, sahte kimlik kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan Kenan G.'nin (50), 4 yıldır cinayetten arandığı ortaya çıktı.

Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, sahte kimlik kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan Kenan G.'nin (50), 4 yıldır cinayetten arandığı ortaya çıktı.

Atatürk Caddesi'nde 4 yıl önce açtığı iş yerinde tütün ürünleri satan Ergün Emek'in sahte kimlik kullandığı bilgisi üzerine, polis harekete geçti. Dün saat 23.00 sıralarında iş yerine baskın düzenlenen iş yeri sahibinin, Ergün Emek adlı kimliğinin sahte olduğu ortaya çıktı. Şüpheli, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin yapılan GBT incelemesinde Kenan G. olduğu ve aralarında 'kasten adam öldürmek' suçunun da yer aldığı 7 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.

Batman'da 15 Mayıs 2015'te yeğenini tüfekle vurup öldürdükten sonra kayıplara karıştığı tespit edilen Kenan G.'nin, Hatay Samandağ nüfusuna kayıtlı Ergün Emek adına çıkardığı sahte kimlikle Datça'da iş yeri açtığı ve 4 yıldır burada yaşadığı belirlendi. Evli ve 4 çocuk babası Kenan G.'nin polisteki ifadesinde, çocuklarını okutmak için teslim olmadığını söylediği öğrenildi. Kenan G. adliyeye sevk edildi.

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