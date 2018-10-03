Sahte kimlikle yakalandı, taksici kardeşleri öldürdüğünü itiraf etti

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI'da taksicilik yapan Furkan- Erman Yıldırım kardeşleri geçen yıl tabancayla vurarak, öldürdüğü iddiasıyla aranan Ç.Ç., İstanbul'da sahte kimlikle yakalandı. Sorgusunda cinayeti itiraf eden Ç.Ç., bugün adliyeye sevk edildi.
Olay, 1 Eylül 2017 tarihinde, Adapazarı'da meydana geldi. Milli Egemenlik Caddesi üzerinde, ilçe duraklarının olduğu yerde, taksici Furkan ve Erman Yıldırım kardeşler, tabancayla vurularak, öldürüldü. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 9 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 7 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Taksici kardeşlerin öldürülmesiyle ilgili Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayda silahı kullanan kişi olduğu öne sürülen Ç.Ç.'nin ise peşine düştü. Ekipler, şüphelinin, İstanbul'un Hadımköy ilçesinde olduğunu tespit etti. Bölgeyi çeviren polisler, belirlenen adrese yaptığı baskında Ç.Ç.'yi yakaladı. Gözaltına alınan Ç.Ç.'nin üzerinden, H.İ.Ç. ismine düzenlenen sahte kimlik çıktı. İstanbul'dan Sakarya'ya getirilen Ç.Ç., sorgusunda cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. Emniyette 15 suçtan kaydı olduğu belirtilen Ç.Ç., işlemlerinin ardından bugün güvenlik önlemleri alınarak, adliyeye sevk edildi.
FOTOĞRAFLI
Masaj salonunda fuhuş yaparken basıldılar
Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!
Bakırköy'ü karıştırmıştı! Kız arkadaşı konuştu
İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdi: Artık jandarma dahil resmi ve sivil polis ekipleri de trafik cezası yazabilecek
Ankara'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var
Mahkeme ABD'ye 'dur' dedi!
AK Partili başkan, AK Partili başkana silah çekti
Suriyeli isyancılardan ilginç Türkiye iddiası
Son dakika! Instagram çöktü mü? Peki Instagram neden açılmıyor? '5xx Server Error' hatası nedir?
Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken
Ünlülerin yeni trendi: Çene botoksu nedir? Hollywood yanağı ile çene botoksu arasında fark nedir?
Aile hekimlerinde e-reçete dönemi! Yeni uygulama İzmir'de başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum