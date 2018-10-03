HABER

Sahte kimlikle yakalandı, taksici kardeşleri öldürdüğünü itiraf etti

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 13:56 | Son Güncelleme

ADAPAZARI'da taksicilik yapan Furkan- Erman Yıldırım kardeşleri geçen yıl tabancayla vurarak, öldürdüğü iddiasıyla aranan Ç.Ç., İstanbul'da sahte kimlikle yakalandı.

Sahte kimlikle yakalandı, taksici kardeşleri öldürdüğünü itiraf etti

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI'da taksicilik yapan Furkan- Erman Yıldırım kardeşleri geçen yıl tabancayla vurarak, öldürdüğü iddiasıyla aranan Ç.Ç., İstanbul'da sahte kimlikle yakalandı. Sorgusunda cinayeti itiraf eden Ç.Ç., bugün adliyeye sevk edildi.
Olay, 1 Eylül 2017 tarihinde, Adapazarı'da meydana geldi. Milli Egemenlik Caddesi üzerinde, ilçe duraklarının olduğu yerde, taksici Furkan ve Erman Yıldırım kardeşler, tabancayla vurularak, öldürüldü. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 9 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 7 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Taksici kardeşlerin öldürülmesiyle ilgili Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayda silahı kullanan kişi olduğu öne sürülen Ç.Ç.'nin ise peşine düştü. Ekipler, şüphelinin, İstanbul'un Hadımköy ilçesinde olduğunu tespit etti. Bölgeyi çeviren polisler, belirlenen adrese yaptığı baskında Ç.Ç.'yi yakaladı. Gözaltına alınan Ç.Ç.'nin üzerinden, H.İ.Ç. ismine düzenlenen sahte kimlik çıktı. İstanbul'dan Sakarya'ya getirilen Ç.Ç., sorgusunda cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. Emniyette 15 suçtan kaydı olduğu belirtilen Ç.Ç., işlemlerinin ardından bugün güvenlik önlemleri alınarak, adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Sahte kimlikle yakalandı, taksici kardeşleri öldürdüğünü itiraf ettiSahte kimlikle yakalandı, taksici kardeşleri öldürdüğünü itiraf etti

PARTNERRobot genelevi ortalığı karıştırdı!Robot genelevi ortalığı karıştırdı!
Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltıSamsun merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
Öküzün saldırdığı yaşlı kadın yaşam savaşı veriyorÖküzün saldırdığı yaşlı kadın yaşam savaşı veriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Enflasyon rakamları açıklandı!

Enflasyon rakamları açıklandı!

Mide ameliyatı olan Yıldırım Öcek yoğun bakımda

Mide ameliyatı olan Yıldırım Öcek yoğun bakımda

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bir günlük harcaması ne kadar?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bir günlük harcaması ne kadar?

ABD'den rahip Brunson çağrısı: Çok gecikti

ABD'den rahip Brunson çağrısı: Çok gecikti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Aldatıyorsun' deyip hamile eşini 5 yerinden bıçakladı! 'Her evde yaşanan şeyler bunlar'

'Aldatıyorsun' deyip hamile eşini 5 yerinden bıçakladı! 'Her evde yaşanan şeyler bunlar'

Kırşehir'de 'İbranice el yazması büyü kitabı' operasyonu

Kırşehir'de 'İbranice el yazması büyü kitabı' operasyonu

Masaj salonunda fuhuş yaparken basıldılar

Masaj salonunda fuhuş yaparken basıldılar

Bakırköy'ü karıştırmıştı! Kız arkadaşı konuştu

Bakırköy'ü karıştırmıştı! Kız arkadaşı konuştu

'Çalmadan duramıyorum' diyen hırsız tutuklandı

'Çalmadan duramıyorum' diyen hırsız tutuklandı

Bursa'da akılalmaz olay! Yamaç paraşütçüsü çiftçiye selam vermek isterken gökten böyle düştü

Bursa'da akılalmaz olay! Yamaç paraşütçüsü çiftçiye selam vermek isterken gökten böyle düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.