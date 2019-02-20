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Sahte kimlikli hırsız suç makinası çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2019 16:08 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta hastaneden hırsızlık yapan ve daha önce kesinleşmiş hapis cezası olan 19 yaşındaki E.K., emniyetin başarılı çalışması sonucu yakalandı.Edinilen bilgiye göre Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde yatarak tedavi gören E.K., isimli vatandaş uyuduğu sırada mont, cüzdan, cep telefonu ve bir miktar parasının çalınması sonrası Hastane polisine başvurdu .

Zonguldak’ta hastaneden hırsızlık yapan ve daha önce kesinleşmiş hapis cezası olan 19 yaşındaki E.K., emniyetin başarılı çalışması sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde yatarak tedavi gören E.K., isimli vatandaş uyuduğu sırada mont, cüzdan, cep telefonu ve bir miktar parasının çalınması sonrası Hastane polisine başvurdu . Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği tarafından yapılan araştırmada hırsızlık eylemini İ.K. (19) isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Kilimli Sahil Yolunda, çalınan eşyalarla birlikte yakalanan İ.K. emniyet ekiplerine sahte kimlik gösterdi. Şahıs İ.K., yapılan parmak izi tespitinde sahte kimlik taşıdığı ortaya çıktı. Yapılan incelemede “Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması” suçundan Kastamonu ili tarafından, “Hırsızlık” suçundan Trabzon ili tarafından arandığı ve 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Şahsın ayrıca 2017 yılında Trabzon ilinde meydana gelen bir evden hırsızlık olayında parmak izi tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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