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Sahte klima servisi dolandırıcıları yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 10:20 | Son Güncelleme

BARTIN'da kendilerini klima yetkili servisi olarak tanıtan 2 kişi, 20 kişiyi dolandırarak klimalara zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Sahte klima servisi dolandırıcıları yakalandı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da kendilerini klima yetkili servisi olarak tanıtan 2 kişi, 20 kişiyi dolandırarak klimalara zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alındı.
Bartın Kırtepe Mahallesi'nde oturan 20 kişi, '0 850' ile başlayan bir numaradan arayan şüpheliler E.K. (19) ile kuzeni B.K. (31), kendilerini klima yetkili servisi olarak tanıtarak, klimanın bakımını yapacaklarını söyledi. Evlerde klimalara zarar veren 2 kişi, 50, 100 ve 200 TL servis ücreti ve bakım parası aldı.
Bir süre sonra klimaları arızalananlar gerçek yetkili servisi arayarak durumu aktardı. Eve gelen yetkili servis elemanlarının kendilerinin bakım kaydı olmadığını söylemeleri üzerine mağdurlar durumu polise bildirdi. Polis yaptığı çalışma neticesinde amca çocukları E.K. ve B.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Ayrıca kullandıkları otomobil ile klima tamir işinde kullanılan aletlere el konuldu. E.K. ve B.K. hakkında 'dolandırıcılık ve mala zarar verme' suçlarından soruşturma başlatıldı.

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Sahte klima servisi dolandırıcıları yakalandıSahte klima servisi dolandırıcıları yakalandıSahte klima servisi dolandırıcıları yakalandı

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