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Sahte küpelerle hayvan sevki yapanlara operasyon

24.03.2021 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte kulak küpeli hayvan sevkiyatı yapanlara yönelik operasyon düzenledi.İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte kulak küpeli hayvan sevki yapacağı yönünde bilgilere ulaştı.

Sahte küpelerle hayvan sevki yapanlara operasyon

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte kulak küpeli hayvan sevkiyatı yapanlara yönelik operasyon düzenledi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte kulak küpeli hayvan sevki yapacağı yönünde bilgilere ulaştı. Edinilen bilgiler doğrultusunda Bayburt’tan veteriner sağlık raporu olmayan ve sahte kulak küpeli hayvan sevki yapan bir şahsa yönelik çalışma başlattı.
Erzurum - Göle karayolunda önceden plakası tespit edilen ve şüpheli şahsın kullandığı araç durdurularak araçta yapılan kontrolde; veteriner sağlık raporu olmayan ve sahte kulak küpeli 8 büyükbaş hayvana el konuldu. Sahte kulak küpeli hayvan başına 15 bin 203 TL olmak üzere toplamda 121 bin 624 TL idari para cezası kesildi.
Araçta yapılan aramada 40 adet daha sahte kulak küpesi ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Sahte küpelerle hayvan sevki yapanlara operasyon

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