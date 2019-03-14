'Sahte like'lar böyle yollanıyor!

Sosyal medya kullanımı konusunda sık sık araştırma sonuçları ortaya koyuluyor. Dolandırıcılık, fotoğrafların çalınarak sahte profiller oluşturulması, gençler üzerinde olumsuz etkileri, ilişkilerde sorunlara neden olması gibi olumsuz etkilerinin varlığından bahsedilirken, bir yandan da internet ve sosyal medya kullanıcı sayılarının giderek artmasıyla, bazı şirketler bu durumu kendi avantajlarına çevirerek para kazanmanın yolunu bulmuş durumda.

'Beğeni' isteği arttıkça gelen talepleri karşılayan şirketler, belli ücret karşılığında kullanıcı sayısı ve beğeni yollayarak, kullanıcılara hizmet sunuyor.

Teknoloji yazarı Jamie Bartlett'ın da otomatik sahte beğenilerin nasıl yapıldığını ortaya koyan bir görüntüyü Twitter hesabından paylaşması, sosyal medya kullanıcılarının da oldukça ilgisini çekti ve şaşırttı.

BEĞENİ SATIYORLAR

10 bini aşkın telefonun aynı anda beğeni ve takip yaptığı 'sahte tık' fabrikası, takipçi sayınızı saniyeler içinde binli rakamlara çıkarabiliyor.

Çin'deki tık fabrikasında da tüm sosyal medya hesapları ücret karşılığında beğeniliyor ya da takip ediliyor. Bununla da kalmayan fabrika, isteğe göre, mobil uygulamaları beğenerek, arama listelerinde üst sıralara çıkarıyor. Tık fabrikasının müşterileri arasında ünlüler de var büyük teknoloji şirketleri de.



