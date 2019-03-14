HABER

'Sahte like'lar böyle yollanıyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 14.03.2019 16:44 | Son Güncelleme

Araştırmalar sosyal medya hesaplarında sahte hesaplar aracılığıyla paralı beğeni toplayan insanların daha az güvenilir ve özgüveni düşük insanlar olduğu sonucunu ortaya koyuyor. Teknoloji yazarı Jamie Bartlett da, otomatik sahte beğenilerin nasıl yapıldığını ortaya koyan bir görüntüyü Twitter hesabından paylaşması, sosyal medya kullanıcılarının da oldukça ilgisini çekti.

'Sahte like'lar böyle yollanıyor!

Sosyal medya kullanımı konusunda sık sık araştırma sonuçları ortaya koyuluyor. Dolandırıcılık, fotoğrafların çalınarak sahte profiller oluşturulması, gençler üzerinde olumsuz etkileri, ilişkilerde sorunlara neden olması gibi olumsuz etkilerinin varlığından bahsedilirken, bir yandan da internet ve sosyal medya kullanıcı sayılarının giderek artmasıyla, bazı şirketler bu durumu kendi avantajlarına çevirerek para kazanmanın yolunu bulmuş durumda.

'Beğeni' isteği arttıkça gelen talepleri karşılayan şirketler, belli ücret karşılığında kullanıcı sayısı ve beğeni yollayarak, kullanıcılara hizmet sunuyor.

Teknoloji yazarı Jamie Bartlett'ın da otomatik sahte beğenilerin nasıl yapıldığını ortaya koyan bir görüntüyü Twitter hesabından paylaşması, sosyal medya kullanıcılarının da oldukça ilgisini çekti ve şaşırttı.

BEĞENİ SATIYORLAR

10 bini aşkın telefonun aynı anda beğeni ve takip yaptığı 'sahte tık' fabrikası, takipçi sayınızı saniyeler içinde binli rakamlara çıkarabiliyor.

Çin'deki tık fabrikasında da tüm sosyal medya hesapları ücret karşılığında beğeniliyor ya da takip ediliyor. Bununla da kalmayan fabrika, isteğe göre, mobil uygulamaları beğenerek, arama listelerinde üst sıralara çıkarıyor. Tık fabrikasının müşterileri arasında ünlüler de var büyük teknoloji şirketleri de.


Bir adım daha yaklaştılar! Eğer gerçek olursa...Bir adım daha yaklaştılar! Eğer gerçek olursa...
ABD'den Türkiye'ye insan hakları eleştirisiABD'den Türkiye'ye insan hakları eleştirisi
16 yaşında Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi16 yaşında Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sahte like sahte beğeni beğeni satın alma sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Yarından itibaren ücretsiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Yarından itibaren ücretsiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Resmen açıklandı: 4.7 trilyon dolar!

Resmen açıklandı: 4.7 trilyon dolar!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

Bir ülke karanlığa gömüldü! 'Saldırı düzenlendi, ajanslar var'

Bir ülke karanlığa gömüldü! 'Saldırı düzenlendi, ajanslar var'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
16 yaşında Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi

16 yaşında Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi

Venezuela elektriğe kavuştu

Venezuela elektriğe kavuştu

Mogherini: Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı kapsamında Ankara'ya 1.5 milyar euro göndereceğiz

Mogherini: Ankara'ya 1.5 milyar euro göndereceğiz

Uçağa binerken 'Kıyafetin çok açık' deyip...

Uçağa binerken 'Kıyafetin çok açık' deyip...

ABD: Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyonunu gereksiz

'Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyonunu gereksiz'

Dünyanın gelmiş geçmiş en zengin insanı!

Dünyanın gelmiş geçmiş en zengin insanı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.