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'Sahte limon' haberi şüphelileri serbest bırakıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2020 22:18 | Son Güncelleme

Mersin'in Erdemli ilçesinde limonla ilgili olarak kurgu haber yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 4 kişi, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 4 kişi sorgularının ardından serbest bırakıldı.

'Sahte limon' haberi şüphelileri serbest bırakıldı!

Emniyetteki işlemlerinin ardından Erdemli Adliyesi'ne gönderilen 4 şüpheliden Ömer Sezer, Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı.

Erdemli ilçesinde, geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun limon satın alınmasıyla ilgili kurgu haber yapılması birçok sosyal medya mecrasında paylaşıldı. Paylaşımın ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik’in şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında çiftçi rolündeki Ömer Tuncel, kameraman Mahmut Dölek ile Emrah Toraman, cumartesi günü geç saatlerde, olayla ilgisinin olduğu öne sürülen Kumkuyu eski Belediye Başkanı Ömer Sezer ise dün akşam gözaltına alındı.

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığının 'Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek’ suçlamasıyla başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından Erdemli Adliyesi'ne gönderilen 4 şüpheliden Ömer Sezer, Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı. Savcılığın tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk ettiği Mahmut Dölek, Ömer Tuncel ve Emrah Toruman ise denetemli serbestlik ve yurt dışı çıkış yasağı konularak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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