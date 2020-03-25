Sahte maskeler nasıl anlaşılır? CE işaretine dikkat!

Maske alırken kullanıcıların sahte ürünlere karşı dikkat etmesi gereken nokta CE işareti. Mevzuat gereği AB ülkelerinde ve Türkiye'de CE sertifikasyonuna sahip olmayan kişisel koruyucu donanımların satışı yasak. Maskelerin üzerinde de bu işaretin olması gerekiyor. CE işareti ürünlerin sağlığa uygun olduğunu gösteriyor. Uzmanlar maskelerde de CE işaretinin aranması gerektiğine dikkat çekiyor. Bu işaret ürünün güvenli olduğunu, üretilirken de bütün standartlara uygun olduğunu gösteren bir işaretleme. MASKELERİN ÖZELLİKLERİNİN YAZMASI GEREKİYOR Demirören Haber Ajansı?na (DHA) maske alırken dikkat edilmesi, sahte ürünün nasıl anlaşılacağı konusunda açıklamalarda bulunan enfeksiyon hemşiresi Tülay Bozdağ, ?Maskelerin özelliklerinin mutlaka üzerinde yazması gerekiyor. Poşetin üzerinde ?CE? yazması gerekiyor. Maskenin kendi özelliğine dair mutlaka bir ibare olması gerekiyor. Mesela ?FFP3? yazıyor mesela. Bu solunum maskesi, uygunluğunu gösteriyor, standardize olduğunu gösteriyor. Steril olması başka bir şey, hijyen, temiz olması başka bir şey. Tekli paketlerde olmasını öneriyorum. Hiç kimsenin elini koymayacağı, ellemeyeceği, paketin içerisinden almayacağı, tekli paketlerde kişiye özel açıp kullanacakları maske almaları avantajdır. İki katlı, üç katlı, lastikli bağcıklı diye ayırmak çok doğru değil, o anda hangisi varsa biz onu alıp kullanabiliriz dedi.

CE İBARESİ Tülay Bozdağ, çoklu kutularda veya tekli paketler için ?CEö ibaresi uyarısında bulunarak, ?Bu yeterli. Biz hastaneye alırken zaten bakıyoruz kutuların üzerine, üzerinde yazıyorsa bizim için kafi. Siz tek ya da 3 tane maske alacaksınız, bir kutunun içerisinde bir eczacı ya da medikalcinin eliyle maske vermesini istemezsiniz. O yüzden tekli paketli olması kullanıcı açısında hem pratik, hem de sağlıklı olacaktır ifadelerini kullandı. MASKELERİN KULLANIM SÜRELERİNE DİKKAT Bozdağ, maskelerin kullanım süreleri konusunda da şu uyarılarda bulundu Maskeler aslında düzenli kullanıldığı zaman tam teşekküllü olarak bizi koruyor. Ama mesafemizi korumamız gerekiyor. Bir sürü maske var, bunların bir takılış şekli, kullanım süresi bilinerek takılması gerekiyor. Bir maske aldım her gün kullanayım, işe gidince takayım, çıkarayım, cebime koyayım, çantama koyayım, tekrar çıkarıp, tekrar takayım olamaması gerekiyor. Bir maske uygun şekilde kullanılıp zamanını tükettikten sonra çöpe atılması gerekiyor. Son kullanma tarihi nedir Herkesin kullandığı cerrahi maske; bunun süresi takılınca akşama kadar değil, takıldıktan sonra nemleninceye kadar takabiliyoruz. Sonra bunu çöpe atmamız gerekiyor. Ortalama 2 saatte bu zaten nemlenmeye başlıyor. Konuşuyoruz, nefes alıp veriyoruz. Aynı maskeyi akşama kadar kullanmamız uygun değil zaten. Bütün hasta virüsler içerisinde kaldığı için buraya yapışıyor. Gün boyunca bunu solumak zorunda kalıyorum. Eğer hafif bir rahatsızlığım varsa o rahatsızlığım aslında aktif hale geçmiş oluyor. Çünkü ben aynı nefesi sürekli alıp veriyorum. Nemli olduğu için de orada üreme gerçekleşiyor. Onun mutlaka gün içerisinde nemlendikçe çöpe atılıp, tekrar yenisinin takılması gerekiyor. Önerimiz bu şekilde.