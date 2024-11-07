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Sahte mehdi ve müritlerine operasyon! Tutuklandılar

07.11.2024 17:20
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Çanakkale'de yaklaşık 200 sözde müridiyle birlikte yaşayan, kendini mehdi ilan eden ve kurduğu suç örgütüyle sözde müritlerine gayrimenkullerini sattırıp kredi çektirerek maddi kazanç sağladığı belirlenen Mustafa Çabuk'un müritlerine yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Sahte mehdi ve müritlerine operasyon! Tutuklandılar

Çanakkale'de sahte mehdi Mustafa Çabuk'un müritlerine operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendini mehdi ilan edip, 2020 yılında İstanbul'da kurduğu suç örgütünü Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi kırsalındaki bir termal tesis ile doğa evlerine taşıyan Mustafa Çabuk'un insanların dini inanç ve duygularını istismar etmek suretiyle sözde müritlerine gayrimenkullerini sattırıp kredi çektirerek maddi kazanç sağladığını tespit etti.

10 KİŞİ TUTUKLANDI!

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli yürütülen çalışmalarda, Mustafa Çabuk ve beraberindekilere yönelik 8 Ekim'de Çanakkale Jandarma Komutanlığı'nın da desteğiyle operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 16 şüpheli, 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurma' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından 11 Ekim'de adliyeye sevk edildi. Sahte mehdi Mustafa Çabuk ile beraberindeki 10 kişi, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından detaylandırılan çalışmalar sonunda, önceki gün sahte mehdinin müritleri oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda da 10 kişi daha gözaltına alındı.

Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Mehdi
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