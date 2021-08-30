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Sahte MİT ve polis kimlikli dolandırıcı, 500 bin liralık vurgunu yapamadan yakalandı

30.08.2021 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan ve aradığı kişiye çeşitli suçlamalarda bulunan dolandırıcı, 500 bin lira değerinde altın ve döviz istedi. Bu kişinin evine altın ve paraları almak için giden şüpheli gözaltına alındı, üzerinden sahte polis ve MİT kimliği çıktı.

Sahte MİT ve polis kimlikli dolandırıcı, 500 bin liralık vurgunu yapamadan yakalandı

Gaziantep'te emniyete başvuran kişi, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan şüphelinin suçlamalarına maruz kaldığını ve para istediğini söyledi.

İhbarda bulunan kişi, evinde 500 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyası bulunduğunu ve dolandırıcının almaya geleceğini belirtti. Bunun üzerine polis ekipleri, şüpheliyi evde beklemeye başladı.

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ÜZERİNDEN SAHTE POLİS VE MİT KİMLİĞİ ÇIKTI

Şüpheli, dolandırmak istediği kişinin evine gelerek içerisinde döviz ve altınların bulunduğu poşeti teslim aldı. Bu sırada suçüstü yapan ekipler, şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinden sahte polis ve MİT kimliği de çıktı.

Emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Dolandırıcının döviz ve altınların bulunduğu poşeti teslim aldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık polis MİT
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