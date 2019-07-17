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Sahte MİT’çi başka suçtan tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2019 18:32 | Son Güncelleme

Samsun’da kendisini MİT personeli olarak tanıttığı, yaşlı adamı ortak iş yapma vaadiyle yaklaşık 300 bin lira dolandırdığı iddia edilen şahıs bu suçtan adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, başka suçtan ise tutuklandı.Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi.

Samsun’da kendisini MİT personeli olarak tanıttığı, yaşlı adamı ortak iş yapma vaadiyle yaklaşık 300 bin lira dolandırdığı iddia edilen şahıs bu suçtan adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, başka suçtan ise tutuklandı.

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. adlı şahıs, tanıştığı 75 yaşındaki D.Ç.’ye kendisini Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) A Takımı’nda yer aldığını iddia ederek arkadaş oldu. Ticaretle de uğraştığını söyleyen M.A., kandırdığı D.Ç.’yi ortak iş yapma vaadiyle 300 bin lira parasını alarak dolandırdı. Dolandırıldığını anlayan D.Ç., polise şikayette bulundu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırılıcılık Bürosu ekipleri sahte MİT personeli M.A.’yı, D.Ç. ile Tekkeköy ilçesinde buluşunca yakalandı. Gözaltına alınan M.A., "nitelikli dolandırıcılık" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.A. ’dolandırıcılık’ suçundan mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, başka bir suçtan yakalaması olduğu gerekçesiyle tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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