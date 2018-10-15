HABER

Sahte MİT'çi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 09:32 | Son Güncelleme

MERSİN'de kendini 'MİT görevlisi' olarak tanıtan N.G., 4 yıl önce M.G.

Sahte MİT'çi tutuklandı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de kendini 'MİT görevlisi' olarak tanıtan N.G., 4 yıl önce M.G. isimli bir kadının kaybolan oğlunu bulma vaadi ile dolandırmaya çalıştığı tespit edildikten sonra tutuklandı.
4 yıldır oğlundan haber alamayan M.G. ile irtibata geçen bir kişi, kendisini 'MİT görevlisi' olarak tanıtıp, oğlunun terör örgütü PKK'nın elinde olduğunu söyledi. Bir müddet sonra yeniden M.G.'ye ulaşan şüpheli, örgütün genci serbest bırakmak için para talep ettiğini dile getirerek, kadından 10 bin TL istedi. Şüphelenen kadının durumu polise bildirmesi üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan kişinin N.G. olduğunu saptadı. Operasyon için hazırlık yapan polis, 10 bin TL karşılığında 500 TL ve 5 cumhuriyet altınını almak için İhsaniye Mahallesi'ndeki bir parka gelen N.G.'yi gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen N.G., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

FOTOĞRAFLI

Sahte MİT'çi tutuklandı

PARTNER'Arda Turan'ı psikiyatr koltuğuna oturttuk!''Arda Turan'ı psikiyatr koltuğuna oturttuk!'
Çiftlik sahibi ve Afgan çalışanı, tabancayla öldürülmüş bulunduÇiftlik sahibi ve Afgan çalışanı, tabancayla öldürülmüş bulundu
Patenli gençlerin tehlikeli eğlencesiPatenli gençlerin tehlikeli eğlencesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Annesi 'Murat' diye seslenince yıllardır sakladıkları sır ortaya çıktı

Annesi 'Murat' diye seslenince yıllardır sakladıkları sır ortaya çıktı

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Bakan Soylu duyurdu! Gözaltına alındılar

Bakan Soylu duyurdu! Gözaltına alındılar

O Ses Türkiye'de Ferat Üngür 'Zülfü Kaküllerin Amber Misali' ile jüriyi büyüledi!

O Ses Türkiye'de Ferat Üngür 'Zülfü Kaküllerin Amber Misali' ile jüriyi büyüledi!

Nagihan Karadere'den yıllar sonra gelen Survivor itirafı!

Nagihan Karadere'den yıllar sonra gelen Survivor itirafı!

Atatürk'e hakaret içeren video, sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Atatürk'e hakaret içeren video, sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sit alanından kemik dolu poşet çıktı!

Sit alanından kemik dolu poşet çıktı!

Antalya'da garip anlar! Alevlerden kaçarken yılanla karşılaşınca...

Antalya'da garip anlar! Alevlerden kaçarken yılanla karşılaşınca...

1500 yıllık için dolu küp bulundu!

1500 yıllık için dolu küp bulundu!

Denizli'nin 'hanımağası' Neslihan Akça hayatını kaybetti

Denizli'nin 'hanımağası' Neslihan Akça hayatını kaybetti

Eski sevgilisini yeni sevgilisiyle görünce ortalık karıştı: 3 yaralı, 5 gözaltı

Eski sevgilisini yeni sevgilisiyle görünce ortalık karıştı: 3 yaralı, 5 gözaltı

Adıyaman'ı karıştıran taciz iddiası: Linç edilmek istendi!

Adıyaman'ı karıştıran taciz iddiası: Linç edilmek istendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.