Sahte MİT'çi tutuklandı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de kendini 'MİT görevlisi' olarak tanıtan N.G., 4 yıl önce M.G. isimli bir kadının kaybolan oğlunu bulma vaadi ile dolandırmaya çalıştığı tespit edildikten sonra tutuklandı. 4 yıldır oğlundan haber alamayan M.G. ile irtibata geçen bir kişi, kendisini 'MİT görevlisi' olarak tanıtıp, oğlunun terör örgütü PKK'nın elinde olduğunu söyledi. Bir müddet sonra yeniden M.G.'ye ulaşan şüpheli, örgütün genci serbest bırakmak için para talep ettiğini dile getirerek, kadından 10 bin TL istedi. Şüphelenen kadının durumu polise bildirmesi üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan kişinin N.G. olduğunu saptadı. Operasyon için hazırlık yapan polis, 10 bin TL karşılığında 500 TL ve 5 cumhuriyet altınını almak için İhsaniye Mahallesi'ndeki bir parka gelen N.G.'yi gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen N.G., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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