Sahte MİT’çiye 14 yıla kadar hapis istemi

İSTANBUL (AA) - MELİKE GALLENKUŞ / BAŞAK AKBULUT YAZAR - Kendisini Milli istihbarat Teşkilatı (MİT) üyesi ve üst düzey bürokratlarla yakın ilişkiler içerisinde bulunan biri olarak tanıtarak insanları dolandırdığı iddia edilen kişi hakkında 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle dava açıldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ferit İşler hakkında "Kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık’’ ve "Kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılığa teşebbüs" suçlarından 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Sanığın 47 FETÖ şüphelisi ve 4 ByLock kullanıcısı ile iletişiminin tespit edildiği vurgulanan iddianamede, İşyer'in genellikle Namık Kemal Üniversitesinde akademisyen olmak üzere farklı meslek gruplarındaki FETÖ irtibatlı kişilerle görüştüğü kaydedildi.

Sanık Ferit İşler'in insanlara kendisini MİT Başkanı Hakan Fidan’ın teyzesinin oğlu olarak tanıtıp TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un bilgisi dahilinde MİT tarafından Tekirdağ'da görevlendirildiğini söylediği aktarılan iddianamede, sanığın çevresindekilere vali, hakim, savcı ve devlet kurumlarında üst düzey tanıdıklarının olduğunu anlattığı kaydedildi.