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Sahte müfettişler emekli öğretmenin tüm birikimini elinden aldı

24.02.2021 15:03 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’de kendini müfettiş olarak tanıtan şahıslara aldanan 75 yaşındaki emekli öğretmenin, 37 bin 500 TL parasını ve altınlarını dolandırıcılara kaptırdı.

Kocaeli’de kendini müfettiş olarak tanıtan şahıslara aldanan 75 yaşındaki emekli öğretmenin, 37 bin 500 TL parasını ve altınlarını dolandırıcılara kaptırdı. Yakalanan şahısların yargılandığı davada konuşan öğretmen, "Beni çocuklarım ve torunlarımla tehdit etti. Korktuğum için her şeyi onlara verdim" dedi.
Olay 2016 yılının Kasım ayında Kocaeli’nin Derince ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendini müfettiş olarak tanıtan bir şahıs, 75 yaşındaki emekli öğretmen Nesrin V.’yi aradı. Sahte müfettiş, çocukları ve torunlarının adını vererek kendisini tehdit ettiği emekli öğretmenden bankada ve evde bulunan para ile altınlarını istedi. Korkuya kapılan Nesrin V., bankadaki 37 bin 500 TL’sini şahsın gönderdiği hesaba havale ederek, evdeki altınları da dolandırıcılara teslim etti. Olayın ardından dolandırıldığını anlayarak şikayetçi olan Nesrin V.’nin ihbarı üzerine başlatılan incelemede olaya karıştıkları belirlenerek polis ekiplerince gözaltına alınan D.D., M.Ö. ve İ.Ö. adlı şahıslar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Olayın ardından ‘Dolandırıcılık’, ‘kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık’ suçlarından haklarında dava açılan D.D., M.Ö. ve İ.Ö.’nün yargılanmasına Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanıldı. Duruşmaya mağdur Nesrin V. ve eşi Yüksel V. katılırken, sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

“Beni çocuklarım ve torunlarımla tehdit etti”
Duruşmada söz alarak başından geçenleri anlatan emekli öğretmen Nesrin V., “Beni telefonla aradı. Adımı, soyadımı ve öğretmen olduğumu bile söyledi. Bana kendini müfettiş olarak tanıttı. Evdeki ve bankadaki bütün para ve altınlarımı istedi. Beni çocuklarım ve torunlarımla tehdit etti. Onları öldürürüm dedi. Konuştuğum kişi erkekti. Bana para ve altınları topladıktan sonra bir arabanın tekerleğinin altına bırakmamı ve asla arkama bakmamamı söyledi. Ben korktuğum için onların dediğini yaptım. Evde 7 bin 500 TL param ve altınlarım vardı. Bankadaki 30 bin TL’yi de hesaplarına havale ettim. Her şeyimi aldılar” dedi.

“Tüm birikimimizi aldılar”
Eşinin çok korktuğunu için dolandırıcıların söylediklerini yaptığını Yüksel V. ise, “Ben dolandırıcı olduklarını anladım, eşime söyledim ama korkudan onlara inandı. Beni oyalamak ve evden göndermek için beni postaneye, muhtarlığa gönderdiler. Tüm birikimlerimizi aldılar. Sanıklardan şikayetçiyim” diye konuştu.

Dava ileri tarihe ertelendi
Mahkeme heyeti ‘dolandırıcılık’, ‘kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık’ suçundan yargılanan D.D., M.Ö. ve İ.Ö. ‘nün ifadelerinin alınması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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