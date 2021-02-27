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Sahte nakliyeci operasyonuna 3 tutuklama

27.02.2021 15:08 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Tekirdağ merkezli olarak İstanbul, Çorum ve Antalya’da eş zamanlı olarak gerçekleştirdikleri operasyonda kendilerini tır şoförü ve nakliye şirketi yetkilisi olarak tanıtıp nakliye maksadıyla aldıkları yükleri farklı depolara indirdiği tespit edilen kişilere yönelik olarak düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 8 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verildi.Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Tekirdağ merkezli olarak İstanbul, Çorum ve Antalya’da eş zamanlı olarak gerçekleştirdikleri operasyonda kendilerini tır şoförü ve nakliye şirketi yetkilisi olarak tanıtıp nakliye maksadıyla aldıkları yükleri farklı depolara indirdiği tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Tekirdağ merkezli olarak İstanbul, Çorum ve Antalya’da eş zamanlı olarak gerçekleştirdikleri operasyonda kendilerini tır şoförü ve nakliye şirketi yetkilisi olarak tanıtıp nakliye maksadıyla aldıkları yükleri farklı depolara indirdiği tespit edilen kişilere yönelik olarak düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 8 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Tekirdağ merkezli olarak İstanbul, Çorum ve Antalya’da eş zamanlı olarak gerçekleştirdikleri operasyonda kendilerini tır şoförü ve nakliye şirketi yetkilisi olarak tanıtıp nakliye maksadıyla aldıkları yükleri farklı depolara indirdiği tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. WhatsApp ve Telegram gibi uygulamalarda oluşturulan nakliye gruplarına katılarak kendilerini tır şoförü ve nakliye şirketi yetkilisi olarak tanıtan bazı kişilerin aldıkları tonlarca yükü götürülmesi gereken yerden farklı adreslere götürdüğü ve depolara indirdiklerini belirleyen polis ekipleri Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığınca, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgütlü nitelikli dolandırıcılık suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında yaklaşık 2 ay süren teknik takip ve HTS incelemesi gerçekleştirmiş ve Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 şüphelinin yakalanması amacıyla Tekirdağ merkezli İstanbul, Antalya ve Çorum’da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 3’ü tutuklanırken 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili olarak hakkında gözaltı kararı verilen ancak firari durumda bulunan bir kişiyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

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